ANKARA (İHA) - Sobacılar çarşısında yenilikçi tasarım: Bacası var dumanı yok

Sobacılar çarşısında yenilikçi tasarım

Sobacılar Çarşısı Esnafı Vokan Aybar: "Bir soba yaptık duvardaki sıvayı söküyor"

"Pelet bir tonda yüzde ikilik kül oranına sahiptir"

ANKARA - Sobacılar Çarşısı'ndaki yeni tasarım dumansız soba, vatandaşların ilgisini çekti. Sıkıştırılmış talaşın yakıt olarak kullanıldığı soba, içindeki tasarım sayesinde normal tip sobaya göre iki kat daha fazla sıcaklık veriyor. Üstündeki seyyar aparat sayesinde eski günleri hatırlatırken yemek pişirmeyi de mümkün kılıyor.

Ankara, Ulus'ta bulunan Sobacılar Çarşısı'nda uzun yıllardır esnaflık yapan Volkan Aybar, yeni projesi dumansız soba ile alışverişe gelenlerin ilgisini çekiyor. Soba hem küçük olması ile zahmet vermiyor hem de ısı enerjisini veren madde olarak kullanılan, sıkıştırılmış talaştan elde edilen pelet ile az kül çıkartarak genç, yaşlı herkesin kullanımını kolaylaştırıyor. Ürünün tasarımında ve iç kırıcılarında bulunan, turbo şarj sistemi adı verilen uygulamayla duman sobanın içinde dönerek gazın tekrar yanmasını sağlıyor. Yanıcı madde olarak kullanılan pelet ise içerisinde herhangi bir kimyasal içermediği için hem zararlı gaz zehirlenmesinin önüne geçiyor hem de doğayı kirletmiyor.

Görsel ve fiziksel olarak değişik bir tasarım ve değişik bir ürün olduğunu aktaran Ankara Ulus Sobacılar Çarşısı esnafı Aybar, 8 kilogram pelet ile en az 12 en fazla 24 saat yanan dumanı olmayan bir soba tasarladıklarını iddia ediyor. Piyasaya 3 bin 750 liralık fiyattan sunulan yeni tip sobaya yoğun talepten ötürü siparişler yetişmiyor. Ürünün patentini aldıklarını belirten Aybar, imalatını da atölyelerinde yapıyor.

"Bir soba yaptık duvardaki sıvayı söküyor"

Sobanın dumansız çalıştığını ve yakılan ürünün yaydığı ısının da önemli olduğunu dile getiren Aybar, "Ürünün kendine ait olan tasarımından ve içindeki kırıcılardan dolayı yanan gazı yukarı duman yerine tekrar içinde döndürüp araçlardaki turbo sistemi gibi tekrar yakıyor. Dumanı tamamen ortadan kaldırıyor. Yakılan ürünün de önemi var. Plastik madde içerisinde olmadığı sürece, orman ürünü yakıldığında, talaşın sıkıştırılmış hali olan pelet, fındık kabuğu, zeytin çekirdeği de yakılabilir. Bir soba yaptık duvardaki sıvayı söküyor. Ürün yüz metre kareye net ısı verirken bir ton pelet ile iki kış geçirme garantisi veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Pelet bir tonda yüzde ikilik kül oranına sahiptir"

Normal tip sobalarda pelet gibi yüksek kaloriye sahip yanıcı maddelerin kendi tasarladığı sobadaki gibi enerji vermeyeceğini vurgulayan Aybar, "Pelet, kömürle kıyaslandığında daha yüksek kaloriye sahip. Normal tip sobalarda bu farkı göremeyiz, kömürü o tip sobalarda hissedebiliriz ama bizim sobamızda o farkı aratmıyor. Pelet, kimyasal içerik içermeyen bir üründür, çevre dostudur ve doğayı kirletmez. Bir tonda yüzde ikilik kül oranına sahiptir. Şu anda da Türkiye'de yaygınlaşmaya başladı. Lodoslarda, ters rüzgarlarda normal sobalarda zehirlenmeler yaşanıyordu fakat bu sobada öyle bir risk yok çünkü odundan zehirlenen bir insan görülmedi" ifadelerine yer verdi.

Ürünün yakıt deposunun ufak olmasından dolayı hafif ve bakım istememesi daha çok kafe ve atölyelerde talep edildiğini vurgulayan Aybar, "Sobaya hasret kalan herkes ürünü tercih ediyor çünkü külü pisliği, dumanı yok. Normal sobanın iki katı sıcaklık veriyor. Üstündeki seyyar aparat sayesinde tencere, tava veya çaydanlık koyabiliyorsunuz. Bizim hedefimiz daha az yer kaplaması ve az hammadde ile daha çok ısı enerjisi almaktı. Bu hedefe de ulaştık" diye konuştu.