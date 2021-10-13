Bacanak cinayetinde, baba ve oğlu birbirini suçladı

BURSA (DHA) - BURSA'da bacanağı Serdal Çetin (29), babası ve kardeşiyle çıkan silahlı kavgada ölen Remzi Yamalı (25) cinayetiyle ilgili soruşturma tamamlandı. İki aile fertlerinin karıştığı, 3 kişinin de yaralandığı kavganın tutuklu sanıkları Serdal Çetin, babası Sezer Çetin (57) ve kardeşi Sezer Çetin (19) hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından ikişer kez ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede Serdal Çetin'in 'Babam Remzi'ye ateş etti' dediği, baba Sezer Çetin'in de 'Remzi Yamalı ile Şükrü'ye ateş eden kişi oğlum Serdal Çetin'dir' diye ifade verdiği belirtildi.

Olay, geçen ağustos ayında Mustafakemalpaşa ilçesi Dere Mahallesi Şehit Remzi Sepetli Sokak'ta meydana geldi. Arzu Çetin, iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Serdal Çetin'i terk edip, ortadan kayboldu. Olayın ardından Serdal Çetin ile bacanağı Remzi Yamalı bu nedenle tartıştı, karşılıklı küfürleşme yaşandı. Bölgeden ayrılan Serdal Çetin, babası Sezer Çetin ve kardeşleri Korkmaz, babasının adını verdiği Sezer Çetin ve eniştesi Tuncay S. (30) ile birlikte geri döndü. Tartışmaya Remzi Yamalı'nın yanındaki Şükrü Şengil (30), Kemal Güngen (37) ve Seymen Başak (19) da dahil oldu. İki grup arasındaki tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Serdal Çetin ile babası Sezer Çetin tüfeklerini, kardeşi Sezer Çetin ise tabancasını ateşledi. Olayda Remzi Yamalı, Şükrü Şengil, Kemal Güngen. ve Seymen Başak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Remzi Yamalı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı, tutuklu bulunan Sezer Çetin, baba Sezer Çetin ve Serdal Çetin hakkında Remzi Yamalı'nın öldürülmesi ve Şükrü Şengil'in yaralanmasıyla ilgili her birine ikişer kez ömür boyu hapis talep etti. Savcı yine üç sanık için Seymen Başak ile Kenan Güngen'in yaralanması ile ilgili de 3'er yıl hapis cezası istedi. Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edilen iddianamenin sanıkları ilerki günlerde hakim önüne çıkacaklar.