Ayşenur'un gözleri arasındaki mesafe 3 santime düşürüldü

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik personeli olarak çalışan ve doğuştan yüzünde dünyada nadir görülen 'yüz anomalisi' rahatsızlığı olan Mustafa Yavuz'un (36) 2 çocuğundan küçüğü Ayşenur Yavuz'da da doğuştan aynı hastalık meydana geldi. Baba Yavuz, iki gözü arasında 6 santim mesafe olan kızının okula başlama çağı geldiğinde çevresi ile sıkıntılar yaşaması nedeniyle tedavi için özel kurumlarla görüştü. Fakat hem ameliyatın olumsuz sonuçlanma ihtimali hem de maddi açıdan bunu karşılayamayacağını öğrendi.

Baba Mustafa Yavuz, kızının operasyonunun başarılı geçmesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Kızımız okulda ve sokağa çıktığı zaman tepki çekiyordu. Gözleri anormal derecede gözüktüğü için öncelikle küçük çocuklar kızıma tepkiyle yaklaşıyordu. Bu da onu üzüyordu. Ağlayarak eve geliyordu. Bu bizim için uzun bir süreç. Ben 6 aydır uğraşıyorum. Daha sonra Sağlık Bakanlığı tarafından bize ulaştılar. Bize yardım toplama işleri ile ilgili uğraşmamıza gerek olmadığını söylediler. Ardından bizi Ramazan Erkin hocamıza yönlendirdiler. O da bu konuda 2 aya yakın bir araştırma yaptı. ve en sonunda da kızımın ameliyatı başarılı bir şekilde oldu. Sağ olsunlar; sağlık bakanımız, devletimiz bize sahip çıktılar. Maddi açıdan benim gücümün yetmeyeceği bir operasyonu burada tek kuruş bir para vermeden devletimiz, sağlık bakanlığımız ameliyatımız yaptırdı. Sizlerin nezdinde de sağlık bakanımıza ve devletimize çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

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