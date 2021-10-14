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Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu Başkan Hançerli yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporundan sonra belli olacağını söyledi Avcılar'da geri dönüşüm merkezinde çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, olay yerinde...

AVCILAR, İSTANBUL (İHA) - Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu

Başkan Hançerli yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporundan sonra belli olacağını söyledi

İSTANBUL - Avcılar'da Geri Dönüşüm merkezinde çıkan yangının ardından soğutma çalışmaları sürerken, olay yerinde incelemelerde bulunan Avcılar Belediye Başkan Turan Hançerli, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporundan sonra belli olacağını söyledi.

Yangın sabah saat 07.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Mahallesi'nde bulunan tekstil malzemelerinin toplandığı bir geri dönüşüm merkezinde meydana geldi. Yangına otomobil tamiri ile yedek parça işlerini yapan başka bir işyerine sıçradı. Yaklaşık 5 bin metrekare alan üzerindeki iş yerine Avcılar, Beylikdüzü, Bakırköy ve Esenyurt olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.

Yanan geri dönüşüm yerinin yanında bulunan otomobil yedek parça tamiri iş yeri sahibi Halis Köroğlu, "Ben şimdi geldim, yan taraf fireci yan tarafta yangın çıkınca, bizim tarafa da sıçramış. Bizim burası sigorta firması ve araç tamiri yapılıyor. Maalesef üç dört tane aracımız içerde şu anda. Söndürülemiyor çünkü tekstil firesi. Bizi de yaktı. İki iş yeri var, diğer tarafta çıkıyor bizim buraya sıçrıyor. Bizim hiçbir şeyimiz yok, yangın güvenliğimiz, iş güvenliğimiz her şeyimiz vardı. Çok ciddi zarar var, tamire gelen araçlar vardı, servise gelen araçlar vardı, onlar çıkartamıyoruz" şeklinde konuştu.

Olay yerine gelen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, çalışanlardan ve itfaiye ekiplerinden bilgi aldı. İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Başkan Hançerli, yangının kesin çıkış nedeninin itfaiye raporundan sonra belli olacağını söyledi. Başkan Hançerli, "Neden çıktığı henüz belli değil, itfaiye raporundan sonra çıkacak. İtfaiye ekipleri müdahale ediyorlar. Yangının şuan itibariyle başka yerlere sıçraması, başka iş yerlerine sıçraması engellendi. İçerdeki tekstil atığı olması nedeniyle biraz zor olduğunu söylüyor itfaiye ekipleri. Çalışma sürüyor umarım yangın bir an önce sönecek. Sabah erken saatte başlamış yangın, dolasıyla insanlarımızda bir yaralanma ve can kaybı yok, bu bizim tesellimiz. Çalışanlar müdahale etmeye çalışmış, muhtemelen elektrik kontağından olduğu için, yangın ilk etapta söndürülememiş ve büyümüş. Çok şükür yaralı veya insanımıza bir zararı yok" diye konuştu.

Yangının soğutma çalışmaları sürüyor.

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu

Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Avcılar Belediye Başkanı Hançerli, yangının ardından olay yerinde incelemelerde bulundu - Haberler
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