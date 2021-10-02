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Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

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Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 bu yıl 4.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) yürütücülüğünde, Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2021 bu yıl 4. kez misafirlerine kapılarını açtı.

Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla Atatürk Havalimanında 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında büyük bir coşku ve heyecanla gerçekleşen TEKNOFEST'in akademik paydaşlarından olan Atatürk Üniversitesi ise, birimleri ve TEKNOFEST Öğrenci Takımları ile birlikte TEKNOFEST 2021'de yerini aldı.

Atatürk Üniversitesi Standı Misafirlerini Ağırladı

ATA Teknokent, Atsrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM), Kurumsal İletişim Direktörlüğü ve Teknofest Takımlarıyla TEKNOFEST 2021'e katılan Atatürk Üniversitesinde yetkililer yapılan çalışmalar hakkında ziyaretçilere bilgi verdi.

Ayrıca Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Atatürk Üniversitesi standını ziyaret ederek sergilenen çalışmaları yakından inceledi.

ATA Teknokent adına Genel Müdür Prof. Dr. Ayhan Çelik, Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Yakup Uzun, Teknokent Danışmanı Doç. Dr. Ersin Karaman ve ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak olmak üzere birçok Atatürk Üniversitesi yetkilisi TEKNOFEST 2021'de öğrencileri yalnız bırakmadı.

"Başarı Odaklı Hareket Eden Bir Üniversiteyiz"

TEKNOFEST aracılığıyla ülkemizin "Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna uygun bir şekilde yapılan çalışmaların bütün ülke çapına yayıldığını görmenin mutluluk verici olduğunu aktaran Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, TEKNOFEST'in uluslararası düzeyde önemli bir yarışma olduğunu söyledi.

TEKNOFEST kapsamında kurulan Atatürk Üniversitesi Öğrenci Takımlarından 13'ünün finale kalarak TEKNOFEST yarışmalarında Atatürk Üniversitesini temsil ettiğini belirten Rektör Çomaklı, ayrıca festival boyunca Atatürk Üniversitesi standında yer alan takımların çalışmalarını ziyaretçilerle paylaştığını da vurguladı.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi her alanda başarı odaklı hareket eden bir eğitim yuvasıdır. Çıktığı her alanda en iyisini yapmak için elinden gelenin fazlasını yapar. Bu aidiyet duygusu ve başarı odaklı çalışma neticesinde de her zaman zirvede yer alan bir eğitim kurumu olmuştur. Bu noktadan hareketle elde edilen başarılar, Atatürk Üniversitesinin verdiği eğitimin niteliğini, araştırmacı öğrenciler yetiştirdiğimizi ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu pek çok alanda projeler yapabilecek güçte olduğumuzun bir göstergesidir" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

Atatürk Üniversitesi Teknofest 2021'de yer aldı

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