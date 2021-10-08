Artvin Havalimanı'nda sona gelindi; deneme uçuşları aralıkta

ARTVİN (DHA) - ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen, tamamlandığında Türkiye'nin deniz dolgusuna inşa edilecek 2'nci havalimanı olacak Rize- Artvin Havalimanı'nda sona gelindi. Altyapıda yüzde 97,5'i tamamlanan projede, aralık ayında deneme uçuşları yapılması planlanıyor. Rize Valisi Kemal Çeber, "Aralık ayı itibarıyla altyapı işimizin tamamen biteceğini, pistlerimizin hazır ve uçaklarımızın deneme uçuşu yapabileceği hale gelebileceğini öngörüyoruz" dedi.

Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Yeşilköy'de, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca 1000 hektarlık alanda projelendirilen Rize-Artvin Havalimanı'nın temeli, 3 Nisan 2017'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Havalimanı için kamyonlarla gece gündüz malzeme taşınan alanda, deniz dolgusu sürüyor. Günlük 100 bin tona yakın dolgunun yapıldığı havalimanı inşaatında, terminal binaları inşaatı ile pist kaplama çalışmasında sona yaklaşıldı.

Kavşak çalışmalarının da hızla ilerlediğini dile getiren Vali Çeber, "Bu havalimanının şöyle bir özelliği var; denize dolgu Türkiye'nin ikinci havalimanı. Daha önce Ordu-Giresun vardı. Kavşakta da denize dolgu işlerde de orada yaşanan tecrübeleri biz buraya avantaj olarak yansıttık. Belli düzenlemeler yapıyoruz. Kavşakta da başka yerlerde yaşadığımız sıkıntıları yaşamayacak şekilde düzenlemeler yapıyoruz. Orada da yüzde 35-40'lar seviyesine geldik. Havalimanımızın bitişine entegre olarak orası da bitmiş olacak. İnşallah herhangi bir trafik problemi yaşamamış olacağız" diye konuştu.