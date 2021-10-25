Tüm sahil şeridini denizanaları kapladı! Kimse elini suya sokmaya cesaret bile edemiyor

Arnavutköy'de sabah saatlerinde balık tutmaya giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Kıyı şeridinin denizanasıyla kaplandığı gören balıkçılar, salyaları insan derisini yakan denizanalarının balıkçılığa da zarar verdiğini dile getirdi.

GECE DAHA YOĞUNLAŞTILAR

İstanbul Boğazı'nda yoğunlukla görülmeye başlanan denizanaları sahil şeridini kapladı. İrili ufaklı pek çok denizanası Arnavutköy sahil şeridinde yoğun bir biçimde görüldü. Balık tutmaya gelen vatandaşların da dikkatini çeken denizanaları özellikle gece yoğun bir biçimde görüntülendi.

"SUYUN DİBİNDE OKSİJEN AZALIYOR"

Gece arkadaşlarıyla birlikte balık tutmaya ve kıyıya vuran denizanalarının artışı hakkında konuşan Kadir Sezgin," Artış olması normal. Genelde deniz ara sıra sirkülasyon olup, suyun dibinde oksijen azaldığı zaman denizanaları su üstüne çıkar. O da dönem dönem zaten Marmara Denizi'nde olan şeyler. Dönem dönem olup görsel olarak biraz sıkıntı oluşturuyor. Onun dışında balıkla ilgili sıkıntısı olan bir şey değil ve olması doğal bir şey. Çünkü bu bir doğa olayı ve deniz kendi kendini yeniliyor" diye konuştu.

"BALIK TUTMAYA ENGEL OLUYOR"

Sabah saatlerinde Arnavutköy sahiline balık tutmaya giden Tolga Kanbur ise, "Bugün biraz hava yağmurlu ve dalgalı olduğu için denizanaları var. Sabahtan beri bekliyoruz ve şu anda bir balık yok. Denizanaları tabii ki balık tutmaya engel oluyor. Kış mevsiminde genelde bu şekilde denizanaları olur dalgaların çoğalmasından dolayı. Bende hafta sonunu değerlendirmek için balığa geldim" dedi.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri