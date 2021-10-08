Arka Sokaklar canlı izle! Kanal D Arka Sokaklar 598. yeni bölüm canlı izle! Arka Sokaklar yeni bölümde neler olacak?

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ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

1 Ekim 2021 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 597. Bölümünde ekip, Aslı'nın kardeşini uyuşturucu şebekesinden kurtarmaya çalışıyor!

Burak'ın ifadesi ile uyuşturucu şebekesi takibe alınır. Dağıtımı yapan Bartu'nun villasına baskın yapılır ve Bartu tutuklanır. Uyuşturucu işinden haberi olmayan ev çalışanı bahçıvan Selim, Hakan tarafından kovalanırken terastan düşüp ağır yaralanır.Bahçıvanın ölümü, Hakan üzerinde büyük travma yaratır, vicdanın etkisiyle Hakan kendisini bir aile dramının içinde bulur. Bartu'nun patronları Vildan ve Kerim Aslan, Burak'ın peşine düşer.

Burak, Vildan'ın adamları tarafından kaçırılır. Kerim Aslan aynı zamanda Aslı ve Burak'ın babası polis memuru Özkan'ı şehit eden kişidir. Hakan, bahçıvan Selim'e olanlar nedeni ile kendini suçlar. Bu yüzden Selim'in eşi Leyla ve kızı Suna'ya yardımcı olmak ister. Maddi olarak zor durumda olan Leyla, Hakan'ın yardımını kabul etmez. Leyla'ya ilgisi olan Nazif durumu fırsat bilerek ortaya çıkar, Leyla'ya iş teklif eder.

18 yaşında Esma adında bir kız, apartmanın çatı katından düşerek ölür. İhbarı alan ekibimiz olay yerine varır. Araştırma sonucu Esma'nın nişanlısı Hasan'dan yeni ayrıldığı öğrenilir. Sorguya alınmak istenen Hasan kaçar. Zengin çocuğu Bora, uyuşturucu etkisiyle tehlikeli şekilde araba kullanmaktadır. Cemal ve Ezgi aracın peşine düşer. Bora yanında bulunan kız arkadaşı Sude'yi araçtan indirip şiddet uygularken Cemal ve Ezgi tarafından yakalanır. Cemal, gelen telsiz çağrısı ile başına geleceklerden haber siz, metruk bir binaya tek başına gider. Cemal metruk binada nelerle karşılaşacaktır? Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arka Sokaklar bu akşam 8 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de başlayacaktır.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Zafer Ergin (Rıza Baba ), Şevket Çoruh (Mesut ), Özgür Ozan (Hüsnü Çoban), Müge Boz (Ece), Can Nergiz (Onur), Alp Korkmaz (Ali), Beril Kayar (Deniz), Figen Evren (Suat),Özlem Çınar (Aylin), Nazlı Tosunoğlu (Nazike), İpek Yaylacıoğlu (Pınar), Hülya Kalebayır Çelik (Ayla), Can Başak (Arif Müdür), Tunç Oğuz (Arda), Buse Varol (Yasemin), Yüsra Geyik (Zeliha), Manolya Aşık (Şule), Onur Bay (Tekin), Furkan Göksel (Metin), Kerimhan Duman (Tunç), Balım Gaye Bayrak (Ceren), Seda Kement (Feray), Esin Karakaya (Neriman), Tolga Yavuz (Dr.Eren), Efe Aydın (Fatih), Garip Kont

ARKA SOKAKLAR 598. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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