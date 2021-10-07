Antalya'da galericiyi öldürdüğü öne sürülen 2 sanık hakkında müebbet istemi

ANTALYA (AA) - Antalya'da kiraladığı 2 aracın bozulduğu ve kendisine yeni araç verilmediği iddiasıyla galericiyi silahla öldüren 2 sanık hakkında müebbet ve 18 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde 9 Haziran'da trafikte araç içerisinde bulunan galerici Mesut Bağdınlı'nın öldürülmesi, çalışan Deniz S'nin de hedef alınmasıyla ilgili sanıklar Umut D. ve Baran A. hakkında "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye" teşebbüs suçundan hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, öldürülen Mesut Bağdınlı'nın galerisi olduğunu ve Deniz S'nin de burada ortak çalıştığı belirtildi.

Umut D'nin galeriden araç kiraladığı ve bunun bozulduğu kaydedilen iddianamede, sanığın talebi üzerine kendisine yeni araç verildiği bildirildi.

İkinci aracın da bozulduğu, bunun üzerine sanığın üçüncü bir araç talep ettiği aktarılan iddianamede, "Deniz S. sanığa yeni bir araç tahsis edemeyeceklerini ifade etti. Deniz S. en son bozulan araçta ise 4 bin 800 lira masraf olduğunu ve bunu vermesini istemesi üzerine Umut D. bu parayı ödemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine iş yerinde sanık ve Deniz S. birbirine bağırıp çağırdı. İkili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü." ifadeleri yer aldı.

Başka birinin araya girmesiyle olayın tatlıya bağlandığı anlatılan iddianamede, bu sırada Umut D'nin arkadaşı Baran A. ile bağlantıya geçtiği, olayı anlattığı ve silah temin ettikleri belirtildi.

Daha sonra sanıkların trafikte araç içerisinde bulunan Mesut Bağdınlı, Deniz S. ve diğer 3 kişiye ateş açtıkları kaydedilen iddianamede, şu tespitlerde bulunuldu:

"Meydana gelen ateş etme olayından maktul Mesut Bağdınlı isabet alarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Müşteki Deniz S. ise aracın ön yolcu koltuğunda oturduğu, ateş etme sırasında eğilerek, isabet almadı. Diğer 3 kişi de yara almadan kurtuldu."

İddianamede, olay sonrası kaçan sanıkların polisin yaptığı çalışmada suçta kullanılan silahla yakalandıkları bildirildi.

Sanıklar hakkında "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "mala zarar verme" suçlarından müebbet ve 18 yıla kadar hapis talep edildi.