ANKARA'NIN İÇME SUYU GARANTİSİ GEREDE SİSTEMİ'NDE TEKNİK İNCELEME - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ANKARA'NIN İÇME SUYU GARANTİSİ GEREDE SİSTEMİ'NDE TEKNİK İNCELEME

Habermetre - Haberler | Toplum
ANKARA'NIN İÇME SUYU GARANTİSİ GEREDE SİSTEMİ'NDE TEKNİK İNCELEME

Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 yılı başında devreye alınan "Ankara İçme suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi" uzmanlar tarafından yerinde incelendi.

ANKARA (Habermetre) - Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 yılı başında devreye alınan "Ankara İçme suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi" uzmanlar tarafından yerinde incelendi. Çamlıdere Barajı'nı besleyen 31, 5 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun iletim tüneli olan Gerede Sistemi'nin tüm detaylarının masaya yatırıldığı toplantıya ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de katıldı.

Başkent'in içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2020 yılından itibaren Çamlıdere Barajı'nı besleyen "Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi" tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Sistemin işleyişine ilişkin değerlendirme toplantısına ve teknik ekiplerce yerinde inceleme yapılan saha gezisine; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, ASKİ Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan, Baraj İşletme ve Makine İkmal Daire Başkanı İlker Arslan, DSİ İçme suyu Daire Başkanı Kemal Köseoğlu ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, Başkan Yardımcısı Jun Yamazakı ve uzmanlar katıldı.

GEREDE SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğu ve su kaynakları konusunda sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Başkent'in su temini konusunda büyük bir çalışmaya imza attığının ifade edildiği DSİ'de düzenlenen toplantıda ise küresel ısınma sürecinde Ankara'nın uzun yıllar içme suyu garantisi olan "Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi"nin önemine vurgu yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında su alınmaya başlanan ve bugüne kadar toplam 323 milyon metreküplük suyu Çamlıdere Barajı'na ulaştıran sistemin tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda ayrıca önerilen yeni projelerin iş modeli ve finansman süreçleri de değerlendirildi.

BAŞKENT'İN YILLIK 226 MİLYON METREKÜP SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

Gerede Su Temin Sistemi'nin başladığı yer olan Işıklı Regülatörü, Gerede Tüneli ve Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunulurken, ASKİ Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Ercan yaptığı sunumda Gerede Sistemi'nden yıllık 226 milyon metreküp su alınabileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Gerede Sistemi, Ankara'nın kaliteli içme suyu temini açısından büyük önem taşıyor. Uzunluğu 31, 5 kilometre ve 4, 5 metre çapı olan Gerede Tüneli bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini bünyesinde barındırıyor. Projenin su kaynağı olan Gerede havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan Işıklı Regülatörü'nden temin edilen su, Gerede Tüneli vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden, cazibeli olarak 1 milyar 220 milyon metreküp su kapasitene sahip Çamlıdere Barajımıza iletiliyor. Sistem sayesinde doğal suyun yüzde 94'ünün aktarılmasını planlıyoruz ve projeden bugüne kadar Ankara'ya 323 milyon metreküpün üzerinde su verdik. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola İdo Tatlıses
Spor Marcao Cristiano Mesut Özil Caner Erkin Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Süleyman Soylu Tahir Büyükakın Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ANKARA'NIN İÇME SUYU GARANTİSİ GEREDE SİSTEMİ'NDE TEKNİK İNCELEME - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 12:55:23. #1.11#