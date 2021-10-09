ANKARA'NIN İÇME SUYU GARANTİSİ GEREDE SİSTEMİ'NDE TEKNİK İNCELEME

ANKARA (Habermetre) - Ankara'nın içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 2020 yılı başında devreye alınan "Ankara İçme suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi" uzmanlar tarafından yerinde incelendi. Çamlıdere Barajı'nı besleyen 31, 5 kilometre uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun iletim tüneli olan Gerede Sistemi'nin tüm detaylarının masaya yatırıldığı toplantıya ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk de katıldı.

Başkent'in içme suyu ihtiyacını karşılamak üzere 2020 yılından itibaren Çamlıdere Barajı'nı besleyen "Ankara İçme Suyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi" tüm detaylarıyla masaya yatırıldı.

Sistemin işleyişine ilişkin değerlendirme toplantısına ve teknik ekiplerce yerinde inceleme yapılan saha gezisine; ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Şadiye Yalçın, ASKİ Planlama Koordinasyon ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Muhammed Ercan, Baraj İşletme ve Makine İkmal Daire Başkanı İlker Arslan, DSİ İçme suyu Daire Başkanı Kemal Köseoğlu ile Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro, Başkan Yardımcısı Jun Yamazakı ve uzmanlar katıldı.

GEREDE SİSTEMİ NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğu ve su kaynakları konusunda sıkıntılar yaşadığı bir dönemde Başkent'in su temini konusunda büyük bir çalışmaya imza attığının ifade edildiği DSİ'de düzenlenen toplantıda ise küresel ısınma sürecinde Ankara'nın uzun yıllar içme suyu garantisi olan "Ankara İçmesuyu 2. Merhale Projesi Gerede Sistemi"nin önemine vurgu yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ocak ayında su alınmaya başlanan ve bugüne kadar toplam 323 milyon metreküplük suyu Çamlıdere Barajı'na ulaştıran sistemin tüm yönleriyle ele alındığı toplantıda ayrıca önerilen yeni projelerin iş modeli ve finansman süreçleri de değerlendirildi.

BAŞKENT'İN YILLIK 226 MİLYON METREKÜP SU İHTİYACINI KARŞILAYABİLİR

Gerede Su Temin Sistemi'nin başladığı yer olan Işıklı Regülatörü, Gerede Tüneli ve Çamlıdere Barajı'nda incelemelerde bulunulurken, ASKİ Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Muhammed Ercan yaptığı sunumda Gerede Sistemi'nden yıllık 226 milyon metreküp su alınabileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Gerede Sistemi, Ankara'nın kaliteli içme suyu temini açısından büyük önem taşıyor. Uzunluğu 31, 5 kilometre ve 4, 5 metre çapı olan Gerede Tüneli bünyesinde Türkiye'nin en uzun, dünyanın da sayılı su iletim tünelini bünyesinde barındırıyor. Projenin su kaynağı olan Gerede havzasındaki Ulusu Çayı üzerinde yapılan Işıklı Regülatörü'nden temin edilen su, Gerede Tüneli vasıtasıyla hiçbir enerji tüketmeden, cazibeli olarak 1 milyar 220 milyon metreküp su kapasitene sahip Çamlıdere Barajımıza iletiliyor. Sistem sayesinde doğal suyun yüzde 94'ünün aktarılmasını planlıyoruz ve projeden bugüne kadar Ankara'ya 323 milyon metreküpün üzerinde su verdik. "

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