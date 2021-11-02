ANKARA (DHA) - Ankara'da eski eşinin öldürdüğü Meltem'in annesi: Artık kadın cinayetleri son bulsun

ANKARA'da barışma teklifini kabul etmediği eski eşi Ömer Demir. (54) tarafından 12 yaşındaki kızı evde bulunduğu sırada öldürülen Meltem Layıker'in (44) annesi Emine Yılan, "Her gün televizyonlarda kadın programlarını izlerken şimdi bizim başımıza geldi. Ne olacak bu kadın cinayetleri. Artık son bulsun" dedi.

Ankara'da Meltem Layıker, ilk eşinden boşandıktan sonra 2008 yılında Ömer Demir ile ikinci evliliğini yaptı. 1 çocukları olan çift şiddetli geçimsizlik nedeniyle bu yılın başında boşandı. Ömer Demir, dün akşam kızı ile yaşayan eski eşi Meltem Layıker'in evine gitti. Meltem Layıker, Ömer Demir'in barışma teklifini kabul etmeyince tartışma çıktı. Ömer Demir, kızını odasına gönderdikten sonra tartışmaya devam ettiği Meltem Layıker'i, önce mutfaktan aldığı bıçakla bıçakladı, ardından tabancayla ateş etti. Meltem Layıker, hayatını kaybederken, kaçan Ömer Demir polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Anne Emine Yılan, kızının ilk eşinden de 2 çocuğu bulunduğunu söyleyerek, "Artık bu kadın cinayetleri son bulsun. Her gün televizyonlarda kadın programlarını izlerken şimdi bizim başımıza geldi. Ben hala inanamıyorum. Artık ne diyeceğim bilmiyorum. 5 ay önce de diğer oğlumu kaybettim, vadesi yetti öldü. Acı üstüne acı. Ne olacak bu kadın cinayetleri ? Artık son bulsun" diye konuştu. Meltem Layıker'in cenazesi bugün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.