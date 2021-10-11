Anadolu Coğrafyasının Gönül Sultanlarından Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hak'ka Yürüyüşünün 750. Yıl Dönümünde Rahmet ve Hürmetle Yad Ediyoruz

2019 yılında Hacı Bektaş-ı Veli'nin vefatının 750 Yıl Dönümünün UNESCO anma günlerine dahil edilmesi ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin 2021 yılını Hacı Bektaş-ı Veli Yılı ilan etmesi vesilesiyle Ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de büyük mütefekkir, mutasavvıf ve alim Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli Valiliğimizin öncülüğünde düzenlenen çeşitli programlarla anıldı.

Bu kapsamda ilk olarak 9 Ekim Cumartesi günü Valimiz Mustafa Masatlı, il protokolü ve vatandaşlarımızın da katılımıyla 'Sevgi ve Barış Yürüyüşü' gerçekleştirildi. Daha sonra Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk Sunma Töreninden sonra ise Valimiz ve beraberindeki protokol Amasya'nın manevi önderlerinden olan Hamdullah Efendi'nin türbesini ziyaret ederek, lokma dağıtımına iştirak etti. Anma etkinlikleri kapsamında Cumartesi günü son olarak Prof. Dr. Ali Yaman tarafından Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı ve öğretileri hakkında bir panel düzenlendi.

Anma Etkinlikleri kapsamında son olarak Valimiz Mustafa Masatlı'nın da katılımıyla Yeni Kapalı Spor Salonunda geniş çaplı bir program düzenlendi. Programda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, protokol üyeleri, siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda ilk olarak Hamdullah Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çelebi bir konuşma yaparak Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı ve tüm insanlığa kattığı değerlerden bahsederken, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ise Hünkar'ı rahmetle yad ettiklerini dile getirdi.

Son olarak konuşan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları ifade etti: "Anadolu coğrafyasının gönül erlerinden Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli'nin Hak'ka yürüyüşünün 750. Yıldönümü Anma Etkinliklerinde sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Sevgili canlar, sizlerin de bildiği gibi Ülkemizin önerisi ve üye diğer ülkelerin de destekleriyle 2019 yılında UNESCO 40. Genel Konferansında alınan kararla, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. Yıl Dönümü, UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri Programına alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi tarafından yayımlanan Genelgeyle de 2021 yılı Hacı Bektaş Veli Yılı olarak ilan edilmiştir.

Bizlerde yüzyıllara damga vuran öğretileriyle barışın, hoşgörünün simgesi olan, aynı zamanda şair, mutasavvıf, alim ve filozof kişiliğiyle toplumumuza yön veren Hünkar'ı her yönüyle insanımıza ve özellikle de gençlerimize anlatmak için Valilik olarak bir dizi etkinliğe öncülük ettik.

? Milletimize asırlardır yurt olan Anadolu topraklarının kapıları 1071 Malazgirt Savaşı ile açılırken, bu coğrafyadaki gönüllerin fethi ise Mevlana Celaleddin-i Rumi, Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Pir Sultan Abdal gibi erenler ile mümkün olmuştur.

Onların bu yoldaki en önemli güçleri ise sevgi ve hoşgörü olmuştur. Hünkar da bu yolda tüm insanları dil, renk ve ırk ayrımı yapmadan sevmiş,

"Hikmet arar isen özüne bir bak

Arap'ta Acem'de Rum'da arama

Hakikat nurunun aslı hakikat

Aynada yansıyan nurda arama"

Dizeleriyle bunu bizlere de öğütlemiştir. Onun bu düşüncelerini ve felsefesini yaşatmak hepimize düşen ortak bir sorumluluk ve gerekliliktir.

Unutmamalıyız ki hem inancımız, hem de Anadolu irfanı ve medeniyeti bizlere her zaman sevgi, saygı, dayanışma ve paylaşmayı öğütlemektedir.

Biz de bu öğütlere uymalı gönüllerimizi birbirimize açmalı, mazluma yardım eli uzatmalı, barış ve kardeşlik içinde yaşamalıyız. Ülkemize karşı ayrıştırma ve ötekileştirilmeye yönelik hiçbir yaklaşıma fırsat vermemeliyiz.

Hacı Bektaş-ı Veli bu yönlerinin yanı sıra, Osmanlı İmparatorluğunun hızla büyümesinde büyük pay sahibi olan Yeniçeri Ocağının da piri ve manevi önderi olmuştur. Onun fikirlerini ilke edinen Yeniçeriler Osmanlı fetihlerinde daima ön saflarda yer almışlardır.

Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'da Moğol istilalarının yaşandığı, cehaletin arttığı, maddi ve manevi değerlerin alt üst olduğu bir dönemde yaşamıştır. Hünkar bu zorluklar içinde Anadolu'da adaleti merkeze alan, üretimi ve paylaşımcılığı geliştiren düşüncelerin tohumlarını yeşertmiştir.

Bu öğretileri, yetiştirdiği dervişler ile Anadolu ve Balkanların dört bir yanına yayan Hünkar, kendisinden yüzyıllar sonra yaşayan insanları bile etkilemeyi başarmıştır.

Bugün dahi Pir'in öğretileri bizlere ışık tutmaya, kalplerimizi güzelleştirmeye devam etmektedir. İçinde bulunduğumuz şartlarda ve salgın hastalıkla mücadele ettiğimiz şu günlerde en çok ihtiyaç duyduğumuz değerler birlik ve beraberliktir.

Hünkar'ı andığımız bu kardeşlik iklimini iyi değerlendirmeli, Dünyanın içinde bulunduğu bu zor günlerde sergileyeceğimiz ortak duruş ile bir ve beraber olduğumuzu tüm dünyaya göstermeliyiz.

Hacı Bektaş'ın dediği gibi bizler "Dostumuz ile yaralanıp kanarız. " Dostumuz sadece insanlar değil bu kainattaki tüm yaratılmışlardır.

Hünkarın 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' öğüdüyle Hacı Bektaş-ı Veli'yi Hak'ka yürüyüşünün 750. yılında rahmet ve hürmetle yad ediyor, birlik ve beraberliğimizin, kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyorum. " Konuşmaların ardından program yerel ozanların dinletisi ile sona erdi.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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