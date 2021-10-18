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Alışveriş esnasında sıklıkla karşılaşılan o yazıya dikkat

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Alışveriş esnasında sıklıkla karşılaşılan o yazıya dikkat

Vatandaşın karşısına sıklıkla çıkan, 'Mağazamız çalınan eşyadan sorumluluk kabul etmemektedir' ve 'Kaybolan eşyalarınızdan müessesimiz sorumlu değildir' şeklindeki ikazların hukuki anlamda hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını ifade eden Avukat Buket Nurşah Tekışık, kişilerin kendi kusuru...

Vatandaşın karşısına sıklıkla çıkan, 'Mağazamız çalınan eşyadan sorumluluk kabul etmemektedir' ve 'Kaybolan eşyalarınızdan müessesimiz sorumlu değildir' şeklindeki ikazların hukuki anlamda hiçbir geçerliliğinin bulunmadığını ifade eden Avukat Buket Nurşah Tekışık, kişilerin kendi kusuru olmadan meydana gelen hırsızlık ve kayıp olaylarında tazminat hakkının gündeme geleceğini belirtti.

Genellikle alışveriş merkezleri ile mağazalardaki soyunma kabinlerinde görülmekte olan 'Mağazamız çalınan eşyadan sorumluluk kabul etmemektedir' ve 'Kaybolan eşyalarınızdan müessesimiz sorumlu değildir' şeklindeki yazılı ikazlar, günlük hayatta vatandaşın karşısına çeşitli birçok yerde de çıkıyor. Avukat Buket Nurşah Tekışık, hemen hemen her yerde görülen yazılı ikazların kaybından doğan zarardan müessesenin sorumlu olup olmadığı ve yazının hukuken geçerliliği konusunda bilgilendirdi.

Avukat Tekışık'ın bilgilendirmesi sonrasında, çoğu vatandaşın yanlış bildiği bir gerçek ortaya çıktı. Mağaza sahiplerinin güvenli bir alışveriş ortamı sağlama yükümlülüklerini, yapılan ikazlar ile üzerlerinden atmaya çalıştıklarını söyleyen Tekışık, yazı ve ikazların hukuki anlamda hiçbir geçerliliğinin bulunmamakta olduğunu vurguladı. Kişilerin kendi kusuru olmadan meydana gelen hırsızlık ve kayıp olaylarında müşterinin tazminat hakkının gündeme geleceğini de ifade eden Buket Nurşah Tekışık, Yargıtay'ın 13. Hukuk Dairesi'nin daha önce mağaza sahipleri için verdiği kararı alışveriş merkezi için de tekrarladığını hatırlattı.

Zarar karşılanmazsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabilecek

Tüketicilere de bu konuda güvence sağlandığını belirten Tekışık, "Günlük hayatta böyle bir durumla karşılaşan kişi, öncelikle mağaza görevlisini durumdan haber dar ederek eğer mümkünse tutanak tutturmalıdır. Müesseseden zararın karşılanması talep edilmelidir. Şayet müessese bu zararı karşılamayı kabul etmez ve karşı çıkarsa Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurulabilir. Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurularak zararın tazmin edilmesi istenebilir. Böyle bir durumla karşılaşan kişi mutlaka profesyonel bir yardım almalıdır. Bildiğimiz üzere hukuk çok geniş bir alandır. Olaylar birbirlerine çok benzese dahi ufacık bir fark, belki dikkatimizi çekmeyen küçük bir detay davanın seyrini değiştirebilmektedir. İşte tam da bu yüzden; doğru bir yol izleyebilmek ve daha sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için profesyonel yardım almalıdır" diye konuştu. - KOCAELİ

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