AK PARTİLİ SÜREKLİ: "EMSAL ARTIŞI OLUMLU SONUÇLANDI ANCAK EKSİK VE GEÇ KALINDI"

İZMİR (DHA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, deprem konutlarında kredi ve faiz uygulamalarındaki yeni değişiklikleri açıklayarak, yüzde 20'lik emsal artışının altını çizdi. Sürekli, "Emsal artışı olumlu sonuçlandı ancak eksik ve geç kalındı. Emsal artışının görünürde yapıldığına ve mahkemenin bu artışı iptal edilebileceğine dair söylentiler var. İnşallah böyle değildir. Bizim kaybedecek bir dakikamız yok. Önergemiz doğrultusunda karar verilirse hiçbir mahkeme yapılan plan tadilatını bozamaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, deprem konutlarındaki kredi ve faiz uygulamalarında yeni değişiklikleri değerlendirmek amacıyla İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) ile bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Sürekli, deprem konutlarına ilişkin 1 yıl ödemesiz, 19 yıl ödemeli ve yüzde 10 faiz oranını içeren bir mutabakat oluştuğunu açıkladı. Öte yandan toplantıda yüzde 20'lik emsal artışına değinen Sürekli, "Emsal artışı olumlu sonuçlandı ancak eksik ve geç kalındı. Geçici bir formülle çözmeye çalıştılar ancak geldiğimiz noktada birçok spekülasyonla karşı karşıya kaldık. Önce 'Bunu yaparsa hükümet yapar' dediler. En sonunda Büyükşehir Belediyesi, emsal artışı noktasına geldi. Emsal artışının görünürde yapıldığına ve mahkemenin bu artışı iptal edilebileceğine dair söylentiler var. İnşallah böyle değildir. Bizim kaybedecek bir dakikamız yok. Önergemiz doğrultusunda karar verilirse hiçbir mahkeme yapılan plan tadilatını bozamaz. Aklımıza danışıklı dövüş hikayelerini getirmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"İZMİR, İZMİRLİ DURUŞUNU SERGİLEDİ"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un son İzmir ziyaretinde yapılan görüşmelerle yeni kararların alındığını belirten Sürekli, "Depremin başından beri İzmir, İzmirli duruşu sergiledi. Sorunları aşama aşama çözüyoruz. Önemli kazanımlar elde ettik. Proje alanı ve proje alanı dışında farklı talepler ve sorunlar vardı. Bunlardan en önemlisi proje alanında farklı kredi vadesi ve faizlerin uygulanması idi. Bu konuda bir mutabakat gerçekleşti. 1 yıl ödemesiz 19 yıl ödemeli, yüzde 10 faizli bir mutabakat oluştu. Bunun detaylarına ilişkin bakanlık çalışması devam ediyor. Maliyetlerin düşürülmesi açısından proje alanı dışında depremden etkilenen orta ve az hasarlı 79 bin bağımsız bölüm ile ilgili bakanlık inşaat yapımı konusunda gerek proje desteği, gerek ruhsat desteği verecek gerekse de yapım aşamasında talep halinde gerekli çalışmayı gerçekleştirecek. Talep halinde proje alanı dışındaki konutlar yapılacak. Bu durum maliyette bir avantaj sağlıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile birlikte yaptığımız görüşmede 'Büyükşehir de taşın altına elini koysun' dedik. Bunun sonucunda bir ses çıkmadı ancak bakanlığımız kararını verdi. Proje alanı dışında konutların yapımında maliyet avantajı sağlamak üzere bakanlık proje yapımına destek olacak ve yapımında yer alacak" açıklamasında bulundu.

"MAĞDURİYET OLUŞMAMASI İÇİN TEDBİR ALINDI"

Proje alanında kura dolayısıyla bir tedirginlik olduğunu belirten Sürekli, "Proje ada bazlı mı olacak yoksa önceki cepheler mi geçerli olacak hususunda vatandaş tedirgindi. Bakan Kurum, bunu açıkladı. Kura çekimleri eski cephe ve katına göre yapılacak. Mağduriyet yaşanmaması için gerekli tedbirler alındı. Önemli bir konu da kredi konusu. 19 Ağustos tarihinde netleştirdik. Bakan Kurum, Dünya Bankası ile görüşmüş. Gündemde böyle bir kredi olmadığını söylüyorlar. Bunları açıklığa kavuşturmak için bir önerge verdik. Büyükşehir önergemize cevap verirse orada görmüş oluruz" dedi.

"ÖNERGE BİR MİLATTIR"

Konutların yapımına ilişkin sunulan önergeye değinen Sürekli, "Önerge sunduk, nasıl yapılacağını uzunca anlattık. O önerge bir milattır, bir manifestodur. Bu işin kazasız belasız en iyi şekilde nasıl yapılacağı anlatılıyor. Önergemizi reddettiler ve kendi bildikleri yoldan gidiyorlar. Bundan sonraki süreçte emsal artışının 79 bin bağımsız bölümü kapsamasını istiyoruz. Kentsel dönüşümün de önünün açılması için kentsel dönüşümü de kapsamasını istiyoruz. Bizim burada siyaset yapmaya niyetimiz yok. Biz önce depremzede vatandaşımızın sorunu çözelim sonra riskli yapıların sorunu çözelim. İvedi olarak önergemiz doğrultusunda çalışmaların yapılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"KREDİLENDİRMEDEKİ AYRIM ORTADAN KALKTI"

Hiçbir siyasi partiye yakın veya uzak olmadıklarını ifade eden İZDEDA Derneği Başkanı Haydar Özkan, "Her iki parti de bize kıymet veriyor. Emsal konusunda CHP ve AK Parti'nin aynı görüşte olduğunu görmek gurur verici bir konu. Görüşmemizde iki ana konu gündem maddesi oldu. Bunlardan birincisi, proje alandaki hak sahiplerinin kredilendirilmesi konusundaki ayrımdı. Ağır hasarlılar, 20 yıl ödemeli sıfır faizli kredi kullanacaktı. Orta ve az hasarlılar ise kentsel dönüşüm kredisi kullanacak gibi görünüyordu. Yapmış olduğumuz görüşmede ilk olarak 15 yıl, daha sonra 1 yıl ödemesiz 19 yıl ödemeli olarak belirlendi. Buna proje alanındaki orta, az ve hasarsız binalarımız da dahil edildi. Bu konuda bizim içimiz rahat. Herkese hayırlı olsun" dedi.

"MÜTEAHHİTLERİN İŞTAHINI KABARTIYOR"

Diğer konunun ise proje alanındaki inşaatlar olduğunu belirten Özkan, "İnşaat şu anda müteahhitlerin iştahını kabartıyor. Biz dernek olarak bu konuyla baş edemeyeceğimizi söyledik. Sayın Bakanımız inşaat bitimine kadar Bakanlığın bu işte garanti olacağını söylediler. Daha önce çıkmış olan kat planları ve yüzde 20'lik emsal artışı bizim lehimize olarak yapılacak. Depremzedeler Derneği önümüzdeki günlerde 'Müteahhitzedeler Derneği' olmasın diye mücadele ediyoruz. Rezerv alandan hak sahipliği ile ilgili talepte bulunmuştuk. Bakanımız bu konuda da yanımızda durdular. Bakanımızın da bu konuya sıcak bakacağını düşünüyoruz. KDV indirimi de şu anda gündemde. Umarım bu konuda istediğimiz gibi sonuçlanır" ifadelerini kullandı.

"KDV RAKAMLARA YANSIMIYOR"

Faiz oranıyla ilgili konuşan dernek yetkilisi Bilal Çoban da "Faiz oranı ile TEFE- TÜFE aynı şey değil. Faiz hesaplanırken birleşik faizden hesaplanır TEFE-TÜFE ise yıllıktır. Faiz maliyetleri daha aşağıda olacak. Bunların detaylarını yeniden daha somut rakamlarla ileteceğiz. KDV'yi biz önemsiyoruz. Kentsel dönüşüme girecek riskli yapıların KDV oranları yüzde 1'e indi. Bu yüzde 1 KDV oranı, şu anda uygulanamıyor. Çünkü müteahhitler malzemeleri yüzde 18 ile aldığını söylüyor. Bu yüzden KDV rakamlara yansımıyor. Bunun çözülebilecek bir şey olduğunu düşünüyoruz. Bununla alakalı Sayın Bakanımızdan geri dönüş alabileceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.