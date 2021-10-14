AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda'da Türklerle buluştu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan ve geleceği olan ciddi diplomatik ilişki olduğunu söyledi.

Ala, Hollanda'nın Lahey kentindeki Büyükelçilik Rezidansı'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticileri ve Türk medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Hollanda ve Türkiye'nin kendi çıkarlarını bilen ve ciddi diplomatik geçmişleri olan ülkeler olduğuna dikkati çeken Ala, "Batı ve özelde Hollanda ile çok eskiye dayanan ve çok geleceği olan ciddi bir diplomatik ilişkimiz var. Sorunlar olsa da kalıcı olmaz ve istikamet değiştirmez. Sorunlar çözülür ve devam edilir. Bazıları da biraz zaman alır. Bazılarını da çözme imkanınız olmaz ve ertelersiniz." ifadelerini kullandı.

Ala, stratejik ortaklıkların büyük okyanuslarda yol alındığını belirterek "Zaman zaman büyük fırtınalar çıkabilir. Onlar sarsıntı da oluşturabilir ama istikamet değiştirmez. Yol, yön değiştirmez. Dolaylısıyla bizim ekonomide ihracatımız ve ithalatımız buradaki vatandaşlarımızın ekonomik varlıkları, Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'nin buradaki şirketleri, buradakilerin Türkiye'deki şirketleri ile ekonomik ilişkiler çok içli dışlı. Diplomatik ilişkileri iyi olmayan bir ikilinin o kadar ekonomik ilişkisinin iyi olduğu nerede görülmüş." değerlendirmesinde bulundu.

Hiç kimsenin hakikatin kendisinden daha yüksek sesle konuşamayacağını ifade eden Ala, "Onun için biz gerçeği ortaya koyalım ve paylaşalım. Göreceğiz ki çok daha fazla insan bunu duymuş ve inanmış olacak. Sorunları yazalım ve başarıları yazalım. Sorunlar başarıların yanında gözükmez bile ama sorunlar güncel, başarılar kalıcı olduğu için maalesef bu güncel her zaman daha fazla yaygınlaşıyor ama unutmayalım ki bir çözüm kadar canı var onun." diye konuştu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve UID Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca ile Türk medya mensupları katıldı.

Gün sonunda Hollanda'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri ile bir araya geleceğini aktaran Ala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosunda (AP) ise bir dizi temaslarda bulunduğunu dile getirdi.