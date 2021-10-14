AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda'da Türklerle buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda'da Türklerle buluştu

AA / Abdullah Aşıran - Haberler | Güncel
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda'da Türklerle buluştu

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan ve geleceği olan ciddi diplomatik ilişki olduğunu söyledi.

AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda ile Türkiye arasında çok eskiye dayanan ve geleceği olan ciddi diplomatik ilişki olduğunu söyledi.

Ala, Hollanda'nın Lahey kentindeki Büyükelçilik Rezidansı'nda, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) yöneticileri ve Türk medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Hollanda ve Türkiye'nin kendi çıkarlarını bilen ve ciddi diplomatik geçmişleri olan ülkeler olduğuna dikkati çeken Ala, "Batı ve özelde Hollanda ile çok eskiye dayanan ve çok geleceği olan ciddi bir diplomatik ilişkimiz var. Sorunlar olsa da kalıcı olmaz ve istikamet değiştirmez. Sorunlar çözülür ve devam edilir. Bazıları da biraz zaman alır. Bazılarını da çözme imkanınız olmaz ve ertelersiniz." ifadelerini kullandı.

Ala, stratejik ortaklıkların büyük okyanuslarda yol alındığını belirterek "Zaman zaman büyük fırtınalar çıkabilir. Onlar sarsıntı da oluşturabilir ama istikamet değiştirmez. Yol, yön değiştirmez. Dolaylısıyla bizim ekonomide ihracatımız ve ithalatımız buradaki vatandaşlarımızın ekonomik varlıkları, Türkiye ile ilişkileri, Türkiye'nin buradaki şirketleri, buradakilerin Türkiye'deki şirketleri ile ekonomik ilişkiler çok içli dışlı. Diplomatik ilişkileri iyi olmayan bir ikilinin o kadar ekonomik ilişkisinin iyi olduğu nerede görülmüş." değerlendirmesinde bulundu.

Hiç kimsenin hakikatin kendisinden daha yüksek sesle konuşamayacağını ifade eden Ala, "Onun için biz gerçeği ortaya koyalım ve paylaşalım. Göreceğiz ki çok daha fazla insan bunu duymuş ve inanmış olacak. Sorunları yazalım ve başarıları yazalım. Sorunlar başarıların yanında gözükmez bile ama sorunlar güncel, başarılar kalıcı olduğu için maalesef bu güncel her zaman daha fazla yaygınlaşıyor ama unutmayalım ki bir çözüm kadar canı var onun." diye konuştu.

Programa, AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Şaban Dişli, UID Genel Başkanı Köksal Kuş ve UID Hollanda Bölge Başkanı Turan Atmaca ile Türk medya mensupları katıldı.

Gün sonunda Hollanda'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşları yetkilileri ile bir araya geleceğini aktaran Ala, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Avrupa Parlamentosunda (AP) ise bir dizi temaslarda bulunduğunu dile getirdi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda'da Türklerle buluştu

AA / Abdullah Aşıran - Son Dakika Haberleri
Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

 Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

Son dakika haberleri | Afganistan'daki Taliban hükümetinin Dışişleri Bakan Vekili Muttaki, Türkiye'ye geliyor

 ABD Dışişleri Bakanlığı: 'NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.

ABD Dışişleri Bakanlığı: "NATO müttefikimiz Türkiye'ye sınır ötesinden yapılan saldırıları kınıyoruz.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Meral Akşener Devlet Bahçeli Binali Yıldırım Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Edis Zeynep Bastık Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Sergio Perez Hamit Altıntop
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Sergen Yalçın Lewis Hamilton Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Hollanda'da Türklerle buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 16:50:03. #1.11#