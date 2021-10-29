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'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te 'Afet Eğitim Yılı' kapsamında bilgilendirme faaliyetleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılı ' Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilerek, Türkiye genelinde 'Afet Eğitim Seferberliği' başlatıldı. Bu kapsamda Bilecik İl Afet ve Acil Durum Müdürü ( Afad ) Mehmet Hayri Demirel, Memur-Sen İl Başkanı Ercan Gönültaş ve sendika yönetim kurulu üyeleriyle faaliyetleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Ziyaret sonunda İl Müdürü Demirel, Gönültaş'a AFAD deprem çantası hediye etti. - BİLECİK

'Afet Eğitim Yılı' bilgilendirmeleri devam ediyor

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