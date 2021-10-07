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ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Gençsoylu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalıştaya katıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Gençsoylu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalıştaya katıldı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafınca hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi...

AYDIN (İHA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu, Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu tarafınca hazırlanan ve Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma için Sosyal Ekonominin Geliştirilmesi projesi kapsamında, İspanya'da gerçekleştirilen çalıştaya katıldı.

Çalıştay'ın ikinci ayağı, İspanya'nın Carmone Belediyesi'nin ev sahipliğinde İtalya, Portekiz ve Türkiye'den toplam 50 kişilik bir uzman heyet gerçekleştirildi. Toplantıda her bir ülkede var olan iyi tarım uygulamalar hakkında görüş alışverişinin yanı sıra var olan tarımsal ve hayvancılık sorunları ele alınarak değerlendirilmelerde bulunuldu. Çalıştay sonrası da proje paydaşları ile zeytin alanları ve ejder meyvesi seralarında da incelemeler yapıldı.

Çalıştayda Ziraat Fakültesi Dekan V. Gençsoylu, organik zeytin üretimi, pestisit kalıntı sorunlarını, alet ve ekipmanların inspektörler tarafından yapılması gerektiği, kooperatiflerin daha düzenli hale getirilmesi ve ADÜ tarafından yapılan kırsal kalkınma uygulamaları hakkında bilgi verdi. Ayrıca, Prof. Dr. Gençsoylu, Efeler Kaymakamlığı tarafından başlatılan ejder meyvesi çalışmalarına da fakülte olarak destek vereceklerini belirtti.

Çalıştaya, Vali Yardımcı ve aynı zamanda Efeler Kaymakamı Cemal Şahin'in yanı sıra Aydın Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu Koordinatörü ve Proje Koordinatörü Reyhan Gülpınar, Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Ülgen, Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü adına Ziraat Mühendisi Zeynel Gül, ÖRKOOP Başkanı Ünal Önal ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Gençsoylu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalıştaya katıldı

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Gençsoylu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalıştaya katıldı

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Gençsoylu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalıştaya katıldı

ADÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Gençsoylu, Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen çalıştaya katıldı

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