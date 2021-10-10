Adaçayı yağı her derde deva - Haberler
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Adaçayı yağı her derde deva

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Barlas - Haberler | Yerel

Adaçayı yağı her derde deva Birçok alanda etkili olan adaçayı yağı, tüketiciler tarafından büyük talep görüyor Denizli'de her geçen yıl dikim alanı artan adaçayı yağı insan sağılığına olumlu etkileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor.

DENİZLİ (İHA) - Adaçayı yağı her derde deva

Birçok alanda etkili olan adaçayı yağı, tüketiciler tarafından büyük talep görüyor

DENİZLİ - Denizli'de her geçen yıl dikim alanı artan adaçayı yağı insan sağılığına olumlu etkileriyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ciltteki sivilce ve aknenin giderilmesinden bebeklerde gaz probleminin ortadan kaldırılmasına kadar birçok alanda etkili olan adaçayı yağı, tüketiciler tarafından büyük talep görüyor.

Denizli'de üretimi devam eden tıbbı ve aromatik bitkiler içinde lavanta ile birlikte dikim alanı her geçen yıl artan adaçayı yağına ilgi artıyor. Ciltteki sivilce ve aknenin giderilmesinden bebeklerde gaz probleminin ortadan kaldırılmasına kadar birçok alanda etkili olan adaçayı yağı tüketiciler tarafından büyük talep görüyor. Distilasyon yöntemiyle çıkartılan adaçayı yağı yaklaşık 100 derecede çıkan buharın soğutulmasıyla elde ediliyor.

Çal ilçesine bağlı Belevi Mahallesindeki tarlalarında adaçayı üretimi yapan Hasan Durna, yaşanan aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle rekolte kaybı yaşandığını söyledi. Üretilen adaçayını yağlık, bağ ve sade yaprak olarak satışa sunulduğunu anlatan Hasan Durna, "Kendi tarlalarımızda ürettiğimiz ada adaçaylarını distilasyon yöntemiyle adaçayı yağı ve suyu haline getiriyoruz. Yaklaşık yüz derecede kazandan çıkan buharı soğutarak adaçayı yağını ayrıştırıyoruz. Adaçayı yağı insan sağlığı için çok faydalı bir yağ. Özellikle, sivilce ve aknelerin ciltten giderilmesinde etkili, insanları dinlendirici rahatlatıcı bir özelliği var. Uykusuzluk problemi çekenler içinde faydalı bir yağ adaçayı yağı. Uçucu yağ olduğu için masaj sektöründe de kullanılan bir yağ. Adaçayı bahar aylarında büyüyen, yaza doğru mavi ya da mor renkte çiçek açan yerden yüksekliği de 60-70 santimetreye kadar çıkabilen bir bitki. Özellikle yapraklarında yağ oranı çok yüksek. Biz kendi ürettiğimiz adaçaylarının hem yağını hem suyunu çıkartarak tüketiciyle buluşturuyoruz. Hem de adaçayı bağı yaparak kış boyu insanların içmesi için aktarlara gönderiyoruz" dedi.

Adaçayının faydaları saymakla bitmiyor

Adaçayının faydalarından da söz eden Hasan Durna, şu bilgileri paylaştı:

"Adaçayı kişinin kendini ruhsal olarak daha iyi hissetmesini sağlar. Beyin hücreleri ve sinir sistemi üzerinde yapmış olduğu olumlu katkılar sayesinde adaçayı içerek kendinizi daha mutlu ve daha sakin hissedebilirsiniz. Vücutta birikmiş olan zararlı toksin ve ödemin atılması için günde bir fincan adaçayı içmek çok isabetli olacaktır. Cilt yüzeyindeki leke ve kaşıntıyı gidermek için adaçayı çok etkilidir. Beyin fonksiyonlarını geliştirdiği yapılan bilimsel çalışmalar ile ispatlanmıştır. Adaçayı ağız içi ve diş bakımı için de çok etkilidir. İçeriğindeki bileşenler sayesinde ağız içi flora dengesini bozmadan ağız hijyeni sağlar. Mideyi rahatlatır ve hazımsızlığa iyi gelir. Menopoz sonrası görülen şikayetleri en aza indirir. Adaçayı ishale de iyi gelir"

Adaçayı yağı her derde deva

Adaçayı yağı her derde deva

Adaçayı yağı her derde deva

Adaçayı yağı her derde deva
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