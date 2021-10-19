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AA'dan Çağlar ve Peru, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü ziyaret etti

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
AA'dan Çağlar ve Peru, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'ü ziyaret etti

NEW Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e ziyarette bulundu.

NEW Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İsmail Çağlar ve Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür'e ziyarette bulundu.

"Istanbul Photo Awards 2021" sergisinin açılışı için New York'ta bulunan Çağlar ve Peru, Türkevi'nde Başkonsolos Özgür ile görüştü.

Özgür, "Istanbul Photo Awards 2021"in Türkevi'nde açılan ilk sergi olma özelliği taşıdığını söyledi.

New York Başkonsolosu Özgür'e ziyarette, Anadolu Ajansının Türkiye'nin ve dünyanın 100 yılına ışık tutan "Türkiye ve Dünyada 100 Yıl" kitabı ile "Istanbul Photo Awards 2021"in ödül alan fotoğraflarının yer aldığı Photobook takdim edildi.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
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