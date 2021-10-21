7 kişiyi katleden şüpheli, mermiyi namluya sürüp gitmiş

KONYA'da aynı aileden 7 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle hazırlanan iddianamede hakkında 7 kez ağırlaştırılmış hapis cezası istenen Mehmet Altun'un (33), olay yerine tabancanın namlusuna mermiyi hazırlayıp gittiği ortaya çıktı. Altun'un ifadesinde, "Tabancamın şarjörüne 15 adet mermi bastım. İkinci şarjöre de 15 tane mermi bastım. Şarjörün bir tanesini tabancaya taktım. Tabancanın namlusuna 1 tane mermi verdim" dedi.

Olay, 30 Temmuz günü saat 19.00 sıralarında, Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Dedeoğulları'nın (65) evine, 2010 yılından beri husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in, yakında oturan kayınbiraderi Mehmet Altun (33) geldi. Bahçede aile fertleriyle bir süre konuşan Altun, ardından poşetten çıkardığı tabancayla peş peşe ateş ederek katliam yaptı. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları ile eşi İpek (57), çocukları Serap (33), Serpil (29), Sibel (35), Metin (42) ve Barış Dedeoğulları (31) yaşamını yitirdi. Olayın ardından kiraladığı araçla kaçan Altun, 4 Ağustos günü Özel Harekat ekipleri tarafından memleketi Bozkır ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde arazi taraması sırasında yakalandı.

İddianame 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirse, şüpheliler yargılanmaya başlayacak.