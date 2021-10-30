30 Ekim Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL ( Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 30 Ekim Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya göre 30 Ekim Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7860093

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAŞOLUK mah MUSTAFA KEMAL sk bölgelerinde 30/10/2021 09:00:00 - 30/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7860099

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah AKAİD, AKDOĞAN, AKDİL, ALEMDAĞ, ASİL, BAKİ, BANU, BATTALGAZİ, BEHRA, BEY, BOLLUCA, CEMİLE, CİHANGİR, DERVİŞ, GÖKTEPE, GÖKTÜRK, GÖLBAŞI, GÜLFEM, GÜLPERİ, GÜLSEVER, KAMER, KOCA YUSUF, KÜLTİGİN, MAVİGÖL, METEHAN, MUHTAR, NAKIŞ, NAZENDE, NURBABA, NURSEDA, NİL, ORHANİYE, PAYE, PEHLİVANKÖY, PINARLI, REZZAN, SARAY BOSNA, SARAYLI, SEHER YILDIZI, SEMPATİK, SEMİHA, SILA, SULTANDAĞI, SÜKUNET, SÜMELA, SÜREYYAPAŞA, TERİM, TOMRUKÇU, TOPLUM, VAKKAS, VEDAT, YEKPARE, YERLİ, YEŞİLBAHÇE, YILDIZBOSTANI, YÜCETEPE, YÜKSEK, YİĞİTALP, ZEYNEL, ZİYADE, İSKİLİP, ŞİİR sk/ HİCRET mah ABDULLAH GÜL, FEYZA, SERHAT sk/ MAVİGÖL mah ABDULLAH GÜL, ADATEPE, AKŞİT, ASALET, ATALAY, AYSİMA, AŞURE, BESTE, BORA, CEYDA, CUMHURİYET, DAĞDELEN, DELFİN, EDEBALİ, ERDAĞI, ERTUĞRULGAZİ, ERTÜRK, EYÜP SULTAN, FERHAN, GÜLİZAR, GÜLİŞAN, HAKKI, HAYDARPAŞA, HAYRAN, HÜKÜMDAR, HİCAZKAR, KARLITEPE, KIRAN, KOCA YUSUF, KUM, MANİDAR, MAŞUK, MEDENİ, MEDENİYET, MEFTUN, MEKTEPLİ, MODERN, MİHRAP, PAMUKKALE, PEKER, SAADET, SOYTÜRK, TAHİR, TATLI, TÜRKAN, UFUK, YEŞİL YALI, ÇANAKKALE ŞEHİTLERİ, ÖZGENÇ, ŞEBBOY sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKŞEMSETTİN mah HUZUR sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-SULTANÇİFTLİĞİ mah 13. sk/ ZÜBEYDE HANIM mah 1479. sk bölgelerinde 30/10/2021 14:00:00 - 30/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7867376

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah ASLI, REŞİTPAŞA, TAVLA sk/ MERKEZ mah GENCERİ, POSTACI, ÇİĞDEM sk bölgelerinde 30/10/2021 09:00:00 - 30/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7860118

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah CENGİZ, FIRIN, MENEKŞE, NAMIK KEMAL, SPOR, ÇİĞDEM, ŞEHİT CEM YURTBEKLER sk bölgelerinde 30/10/2021 09:00:00 - 30/10/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Ekonomik Ömür Sebebi ile Yenileme Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER İÇİN TIKLAYINIZ...

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