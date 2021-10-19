3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar başlangıcı!
İslam aleminin beklediği üç ayların başlangıç tarihi Diyanet takviminde belli oldu. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra, sona eriyor. Peki, 3 aylar ne zaman? Ramazan ayı hangi ayda başlıyor? 3 Aylar hangileridir? 3 aylar başlangıcı ne zaman?
3 aylar ne zaman 2022? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2022 yılına kısa bir süre kala müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu. Üç ayları ibadet ve dua ile geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar için üç aylar başlangıç tarihi haberimizde. İşte, üç aylar başlangıcı!
Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.
Mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerirler. Recep ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir. Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Berat Kandili'ni bulundurur. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır. Bu sebeple hem kandiller, hem de Ramazan haber cisi olmasıyla birlikte üç aylar İslam alemi için büyük öneme sahiptir. Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir.
3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.
2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü...
HİCRİ TARİHLER
MİLADİ TARİHLER
GÜN
AY
YIL
GÜN
AY-YIL
HAF.GÜN
DİNİ GÜNLER
1
C.AHİR
1443
04
OCAK-2022
SALI
........
1
RECEB
1443
02
ŞUBAT-2022
ÇARŞAMBA
ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI
2
RECEB
1443
03
ŞUBAT-2022
PERŞEMBE
REGAİB KANDİLİ
26
RECEB
1443
27
ŞUBAT-2022
PAZAR
MİRAC KANDİLİ
1
ŞABAN
1443
04
MART-2022
CUMA
...........
14
ŞABAN
1443
17
MART-2022
PERŞEMBE
BERAT KANDİLİ
1
RAMAZAN
1443
02
NİSAN-2022
CUMARTESİ
RAMAZAN BAŞLANGICI
26
RAMAZAN
1443
27
NİSAN-2022
ÇARŞAMBA
KADİR GECESİ
30
RAMAZAN
1443
01
MAYIS-2022
PAZAR
AREFE
1
ŞEVVAL
1443
02
MAYIS-2022
PAZARTESİ
RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)
2
ŞEVVAL
1443
03
MAYIS-2022
SALI
RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)
3
ŞEVVAL
1443
04
MAYIS-2022
ÇARŞAMBA
RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)
1
ZİLKADE
1443
31
MAYIS-2022
SALI
........
1
ZİLHİCCE
1443
30
HAZİRAN-2022
PERŞEMBE
........
9
ZİLHİCCE
1443
08
TEMMUZ-2022
CUMA
AREFE
10
ZİLHİCCE
1443
09
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
KURBAN BAYRAMI (1.Gün)
11
ZİLHİCCE
1443
10
TEMMUZ-2022
PAZAR
KURBAN BAYRAMI (2.Gün)
12
ZİLHİCCE
1443
11
TEMMUZ-2022
PAZARTESİ
KURBAN BAYRAMI (3.Gün)
13
ZİLHİCCE
1443
12
TEMMUZ-2022
SALI
KURBAN BAYRAMI (4.Gün)
1
MUHARREM
1444
30
TEMMUZ-2022
CUMARTESİ
HİCRİ YILBAŞI
10
MUHARREM
1444
08
AĞUSTOS-2022
PAZARTESİ
AŞURE GÜNÜ
1
SAFER
1444
28
AĞUSTOS-2022
PAZAR
........
1
R.EVVEL
1444
27
EYLÜL-2022
SALI
........
11
R.EVVEL
1444
07
EKİM-2022
CUMA
MEVLİD KANDİLİ
1
R.AHİR
1444
27
EKİM-2022
PERŞEMBE
........
1
C.EVVEL
1444
25
KASIM-2022
CUMA
........
1
C.AHİR
1444
24
ARALIK-2022
CUMARTESİ
........