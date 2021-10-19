3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar başlangıcı! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar başlangıcı!

Haberler.com - Haberler | Gündem
3 aylar ne zaman 2022? Üç aylar başlangıcı!

İslam aleminin beklediği üç ayların başlangıç tarihi Diyanet takviminde belli oldu. 3 Aylar, Receb ayı ile başlıyor, Şaban ayının ardından da 11 ayın Sultanı Ramazan ayında oruçlar tutulduktan sonra, sona eriyor. Peki, 3 aylar ne zaman? Ramazan ayı hangi ayda başlıyor? 3 Aylar hangileridir? 3 aylar başlangıcı ne zaman?

3 aylar ne zaman 2022? sorusunun yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. 2022 yılına kısa bir süre kala müslümanlar için büyük önem taşıyan Ramazan ayı ve üç aylar başlangıç tarihi merak konusu oldu. Üç ayları ibadet ve dua ile geçirmek isteyen müslüman vatandaşlar için üç aylar başlangıç tarihi haberimizde. İşte, üç aylar başlangıcı!

Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir. Regaib, Miraç, Berat Kandillerinin ve Kadir Gecesinin yer aldığı üç aylarda Peygamberimiz (s.a.v.); "Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım ve Ramazan ümmetimin ayıdır." buyurmuştur. Yani üç aylarda faziletli sayıldığı için ibadetler artırılır, günahlardan sakınılır ve Ramazan ayına hazırlık yapılır.

Mübarek üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan aylarını içerirler. Recep ayı başlangıcı aynı zamanda üç ayların başlangıcı olarak kabul edilir. Üç aylar içerisinde Regaib Kandili, Mirac Kandili ve Berat Kandili'ni bulundurur. Aynı zamanda Ramazan ayı ile birlikte oruç ibadeti başlar ve sonunda Ramazan Bayramı kutlanır. Bu sebeple hem kandiller, hem de Ramazan haber cisi olmasıyla birlikte üç aylar İslam alemi için büyük öneme sahiptir. Üç aylarda Müslümanlara, yaptığı ibadetlerin daha fazlasını yapmaları önerilir.

3 aylar, 2021 yılında Receb ayının ilk günü olan 2 Şubat günü başlayacak.
3 ayların başlangıcından sonra ilk kandil, Receb ayının ilk manevi günü olan Regaib Kandili ile 3 Şubat Perşembe gerçekleşecek.
Miraç Kandili 27 Şubat günü, Berat Kandili ise 17 Mart günü idrak edilecek.

2022 Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi başlayacak ve 1 Mayıs'ta sona erecek. 2 Mayıs ise Ramazan Bayramı'nın 1. günü...

HİCRİ TARİHLER

MİLADİ TARİHLER

GÜN

AY

YIL

GÜN

AY-YIL

HAF.GÜN

DİNİ GÜNLER

1

C.AHİR

1443

04

OCAK-2022

SALI

........

1

RECEB

1443

02

ŞUBAT-2022

ÇARŞAMBA

ÜÇ AYLARIN BAŞLANGICI

2

RECEB

1443

03

ŞUBAT-2022

PERŞEMBE

REGAİB KANDİLİ

26

RECEB

1443

27

ŞUBAT-2022

PAZAR

MİRAC KANDİLİ

1

ŞABAN

1443

04

MART-2022

CUMA

...........

14

ŞABAN

1443

17

MART-2022

PERŞEMBE

BERAT KANDİLİ

1

RAMAZAN

1443

02

NİSAN-2022

CUMARTESİ

RAMAZAN BAŞLANGICI

26

RAMAZAN

1443

27

NİSAN-2022

ÇARŞAMBA

KADİR GECESİ

30

RAMAZAN

1443

01

MAYIS-2022

PAZAR

AREFE

1

ŞEVVAL

1443

02

MAYIS-2022

PAZARTESİ

RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün)

2

ŞEVVAL

1443

03

MAYIS-2022

SALI

RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün)

3

ŞEVVAL

1443

04

MAYIS-2022

ÇARŞAMBA

RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

1

ZİLKADE

1443

31

MAYIS-2022

SALI

........

1

ZİLHİCCE

1443

30

HAZİRAN-2022

PERŞEMBE

........

9

ZİLHİCCE

1443

08

TEMMUZ-2022

CUMA

AREFE

10

ZİLHİCCE

1443

09

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

KURBAN BAYRAMI (1.Gün)

11

ZİLHİCCE

1443

10

TEMMUZ-2022

PAZAR

KURBAN BAYRAMI (2.Gün)

12

ZİLHİCCE

1443

11

TEMMUZ-2022

PAZARTESİ

KURBAN BAYRAMI (3.Gün)

13

ZİLHİCCE

1443

12

TEMMUZ-2022

SALI

KURBAN BAYRAMI (4.Gün)

1

MUHARREM

1444

30

TEMMUZ-2022

CUMARTESİ

HİCRİ YILBAŞI

10

MUHARREM

1444

08

AĞUSTOS-2022

PAZARTESİ

AŞURE GÜNÜ

1

SAFER

1444

28

AĞUSTOS-2022

PAZAR

........

1

R.EVVEL

1444

27

EYLÜL-2022

SALI

........

11

R.EVVEL

1444

07

EKİM-2022

CUMA

MEVLİD KANDİLİ

1

R.AHİR

1444

27

EKİM-2022

PERŞEMBE

........

1

C.EVVEL

1444

25

KASIM-2022

CUMA

........

1

C.AHİR

1444

24

ARALIK-2022

CUMARTESİ

........

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title