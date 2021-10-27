29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu
AA / Zuhal Demirci - Haberler | Güncel
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla İngiltere'nin başkenti Londra'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi.
Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın'ın ev sahipliğinde büyükelçilik konutunda düzenlenen resepsiyona, İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton'un yanı sıra çok sayıda diplomatik misyon şefi ve davetli katıldı.