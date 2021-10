29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na doğru

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) Başkanı İbrahim Ay, MÜSİAD Gaziantep Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu ve Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ay, mesajında, dördüncü kuvvet olan basına "Cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturma" görevini, Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiğini, bu görevi Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak vatanseverlik bilinciyle ifa ettiklerini belirtti.

Basın mensupları olarak cumhuriyet tarihinin her aşamasında üzerlerine düşen görevi canları pahasına yerine getirmeye çalıştıklarını ifade eden Ay, "GGC olarak bizler de bugün taşıdığımız bayrağı, cumhuriyet ve bağımsızlığımızın etrafına ördüğümüz çelikten kalenin en yüksek burcunda dalgalandırmak için görevdeyiz. Ülkemizin yaşadığı askeri darbelerden, hainlerin darbe ihanetlerine kadar; bize ihtiyaç duyulan her an, dimdik ayakta ve ülke savunmasının en ön saflarında gururla mücadele ettik. Parçası olmaktan büyük onur duyduğumuz Türkiye Cumhuriyeti basın camiasının neferleri olarak, tarihte olduğu gibi bugün ve gelecekte de cumhuriyetimizin en sarsılmaz ve güvenilir kalesi olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

MÜSİAD Gaziantep Başkanı Fatih Muhaddis Fedaioğlu da Türk milletinin şanlı tarihinin önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyetin, 98. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu ve sevincini yaşadıklarını belirtti.

Cumhuriyetin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletin azim ve kararlılığıyla kurulmuş büyük bir eser olduğuna dikkati çeken Fedaioğlu, şöyle devam etti:

"Üstün bir özveri ve vatan sevgisi ile kurulan Cumhuriyet, yüce milletimizin istiklali için mücadele eden şehit ve gazilerimizin bizlere armağanıdır. Tarihi şan ve şerefle dolu olan Yüce milletimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde yürütülen kurtuluş mücadelesinden zaferle çıkmış ve tüm Dünyaya Türk milletinin esaret altında tutulamayacağını bir kez daha göstermiştir. Bugün millet olarak, bu vazife şuuruyla, Ecdadımızın elde ettiği büyük başarıyı, büyük bir onur ve şeref duyarak yad ediyoruz. Ecdadımıza layık olmak ve emanetine sahip çıkabilmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz."

Gaziantep Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı kurtuluş meşalesinin ardından cumhuriyetin ilanının, Türk milletinin tarihte eşine ender rastlanan bir azim ve irade kazandığı tarihindeki en büyük zafer olduğuna dikkati çekti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim ediği Cumhuriyetin 98.yılını kutlamanın gururunu, onurunu, sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Koçer, "Geleceğimizin en büyük güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak, savunmak, cumhuriyet ışığıyla aydınlanmış bu yolda emin ve güçlü adımlarla ilerlemek, gelecek kuşaklara aydınlık ve çağdaş bir gelecek bırakmaktır. Cumhuriyetimizi bizlere armağan eden Atatürk'e ve atalarımıza olan görevimizi yerine getirebilmemiz, onların bize emanetini korumak ve yaşatmakla mümkün olacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet