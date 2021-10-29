29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul Töreni Düzenlendi

MALATYA (Habermetre) - Malatya Valiliğinin ev sahipliğinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Kabul Töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kabul töreninde "Cumhuriyetimizin ilanının 98'inci yıldönümü münasebetiyle Malatya Valiliği olarak düzenlemiş olduğumuz bu kabul programına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizleri sevgi ve saygılarımla selamlıyorum" diyerek sözlerine başlayan Vali Aydın Baruş, "Cumhuriyetimiz çok büyük bedeller üzerine kuruldu. 2000 yılı aşan bir tarihe sahip büyük bir milletin 20. yüzyılın başlarında dört bir taraftan maruz kaldığı saldırıya karşı Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde büyük bir milli mücadele başlatıldı. Bu Milli Mücadele yani Kurtuluş Savaşımız milletimizin her bir ferdi tarafından benimsendi ve bu bağımsızlık hissi tüm milletimizin tüm fertlerinin kalplerine aksetti. Bu büyük mücadelede genç, yaşlı, erkek, kadın, çoluk çocuk demeden milletin bütün fertleri seferberlik halinde yekvücut oldu. Hakikaten o gün dünyanın kendisini en güçlü zanneden devletleri, Anadolu üzerinde manda hayalleri kuran ve Türk Milletinin iradesini esaret altına almak için dört bir taraftan saldıran düşmanlarımız işte bu büyük milletin, büyük diriliş destanı sayesinde yurdumuzdan def edildi ve Atatürk'ün de şu sözünde ifade ettiği gibi "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" sözüne uygun olarak da Cumhuriyetimiz 29 Ekim 1923'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ayakta alkışlarla kabul edildi. Bu Türk milleti için bir dönüm noktasıdır. Biz tarihte büyük devletler kurduk. Bu büyük devletler zamanla güçlerini kaybettiler, yıkılmaya yüz tuttular ama arkasından uzun zaman geçmeden yeni devletler kurdu. Çünkü Türk milleti devletsiz yaşayamaz. Türk milleti çok iyi bilir ki devletsiz kaldığı zaman tarumar olur, parçalanır gider ve o güne kadar sahip olduklarının tamamını yitirir, dünya üzerindeki amacını yitirir. İşte Türkiye Cumhuriyeti Devleti Türklerin tarihteki sürekliliğinin bir nişanesi olarak tüm dünyaya haykırdığımız bağımsızlık ilanıdır. Cumhuriyeti kuran Atatürk ve silah arkadaşları, aziz şehitlerimiz, şanlı gazilerimiz bu ülkeyi ilelebet yaşatmak üzere bize emanet ettiler. Atatürk der ki "Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır" biz onun sözüne sadık bir milletiz ki 98 yıldır Cumhuriyetimizin şanına leke sürdürmedik bundan sonra da sürdürmeyeceğiz. Hangi hainler, hangi kötü niyetliler bu ülkeye göz dikerse diksin bizim birlik ve beraberliğimizi asla yok edemeyecekler ve Cumhuriyetimiz dünya durdukça yaşamaya devam edecek ve çocuklarımıza da bu bilinci çok iyi aktaracağız. Cumhuriyet olmazsa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti olmazsa biz de olmayız. Burada bulunan, buraya teşrik eden aziz şehitlerimizin şanlı aileleri, kahraman gazilerimiz işte Türk Milletinin bu duyarlılığının ve kalbinde taşıdığı hissin temsilcisidir. Nasıl ki? 1. Dünya Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'mızda, terörle mücadelemizde, 15 Temmuz'da bizi esaret altına almak isteyen Türkiye'yi 3. Dünya ülkesi gibi görmek isteyen dış güçlere ve hainlere karşı bu millet gereken cevabı verdi ise canını ve kanını ortaya koyarak bu fedakarlığı gösterdi ise bundan sonra aynı duyarlılıkla, aynı şuurla bu mücadelesine devam edecektir. Bu vesile ile tüm katılımcıların, konuklarımızın Cumhuriyet Bayramını bir kez daha tebrik ediyorum. Yine bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Savaşı'mızın kahramanlarını, bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni ayakta tutmak için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimizi ve ebedi yurda irtihal etmiş şanlı gazilerimizi rahmet minnetle anıyorum. Aramızda bulunan gazilerimize ve ailelerimize de bilhassa hürmetlerimi sunuyorum. Sizlere en derin sevgi ve hürmetlerimle selamlıyorum" dedi.

Vali Aydın Baruş, Malatya Ak Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, Malatya MHP Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez ile kamu Kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri, Şehit Aileleri, Gaziler ve yakınları, Muhtar Dernekleri Başkanları ile basın mensupları katıldığı Kabul Töreninde Vali Baruş, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan birlikte konuklarla tek tek selamlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program Cumhuriyetin 98. yılına özel hazırlanan pastanın kesilmesi ile sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet