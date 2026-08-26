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Bodrum'da 400 Kilo Bozuk Ete El Konuldu

Bodrum'da 400 Kilo Bozuk Ete El Konuldu
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Bodrum'da bir kasap deposundan yayılan kötü koku üzerine yapılan incelemede, halk sağlığını tehdit eden yaklaşık 400 kilo bozuk et bulundu. Ekipler, ete el koyarak imha edilmek üzere depodan çıkardı ve işletme hakkında tutanak tuttu.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kasap işletmesine ait depodan yayılan kötü koku üzerine yapılan araştırmada bozuk olduğu belirlenen 400 kilo ete el konuldu. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumda olduğu belirtilen etin imha edileceği belirtildi.

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevreye yayılan kötü koku ihbarı üzerine Gümbet Mahallesi Sadi Irmak Caddesi'nde kapalı durumda bulunan bir kasap işletmesinin deposunda inceleme gerçekleştirdi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, işletmenin deposunda bozularak kötü kokuya neden olan yaklaşık 400 kilo et tespit edildi. Halk sağlığını tehdit edebilecek durumdaki ürünlere imha edilmek üzere el konuldu.

Zabıta ekipleri tarafından söz konusu işletmeyle ilgili tutanak tutularak işlem başlatıldı. El konulan yaklaşık 400 kilo bozuk et ise ekiplerin kontrolünde imha edilmek üzere depodan çıkarıldı. Ekipler, depo ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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