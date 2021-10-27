27 Ekim Çarşamba yayın akışı! Televizyonda bugün neler var? Bugün hangi diziler var? TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT 1 bugünkü yayın akışı!

Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 27 Ekim yayın akışı Bugün hangi diziler var? 27 Ekim Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Ekim Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, FOX, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı!

TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?

27 EKİM ÇARŞAMBA TELEVİZYONDA NELER VAR?

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Kanunsuz Topraklar

23:45 Elkızı

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

12:30 Bir Başka Güzel Hazırlık

13:00 Bir Başka Güzel

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

22:45 Avcı

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberler i

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Evim Şahane

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:30 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18:30 Star Haber

20:00 Deliha

22:30 Deliha

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:58 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06:00 Tek Yürek

09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

13:00 Bizim Köyün Kızları

15:30 Dünya Hali (Altyazılı)

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Dünya Hali

21:25 Yabancı Sinema "Dangal" (Altyazılı)

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

İşte bugünkü dizi, program ve filmler

20:00 Dünya Hali

20:00 Deliha

20:00 Sadakatsiz

20:00 Kuruluş Osman

20:00 Hızlı ve Öfkeli 6

20:00 Kanunsuz Topraklar

20:00 MasterChef Türkiye

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet