26 Ekim Salı İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 26 Ekim Salı Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 26 Ekim Salı İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7854628

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, AYDINLIK, AYDINTUĞ, AYÇA, AYŞİRİN, BAHA, BALKIZ, BALÖZÜ, BERCESTE, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, EGEMEN, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKSU, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜLBAHÇE, GÜLBAĞLAR, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, MERA, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SEYRANTEPE, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TALİP, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAKUT, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÇİLİNGİR, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk/ FATİH mah ADAGÜLÜ, AKAY, AKGÜN, AKKOÇ, ALADAĞ, ALIÇ, ALPÇETİN, ATASEVEN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk/ TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YEN bölgelerinde 26/10/2021 01:00:00 - 26/10/2021 03:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854630

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-DURSUNKÖY mah AĞIL BAYIR, BASİR, DERE YATAĞI, DURSUNKÖY, DURSUNKÖY-BAKLALI, DURSUNKÖY-YASSIÖREN, ENDÜLÜS, GÖZTEPE, HADIMKÖY-DURSUNKÖY, KORAL, SALMAN, SARI ÇİĞDEM, SAĞLIK, SEYYİD, UYGUR, ÖZÇETİN sk/ TAYAKADIN mah AKINCILAR sk bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7852358

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -ÖMERLİ mah sk bölgelerinde 26/10/2021 10:00:00 - 26/10/2021 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 7855361

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 45., 46. sk bölgelerinde 26/10/2021 02:30:00 - 26/10/2021 04:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855365

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1476., 1487., 1488., 1489., 1491., 1493., 1500., GÜLBAHAR sk bölgelerinde 26/10/2021 05:00:00 - 26/10/2021 07:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7854458

İSTANBUL BAĞCILAR ilce -FEVZİ ÇAKMAK Mahallesi Osmangazi Caddesi, 2083 Sokak ve Civarı bölgelerinde 26/10/2021 09:00:00 - 26/10/2021 13:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

NO: 7855385

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2655., KÜÇÜK HALKALI sk bölgelerinde 26/10/2021 14:00:00 - 26/10/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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