Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası okulların ne zaman ara tatile gireceği konusunu araştırmaya başladı. Kasım ayına kısa bir süre kala Kasım tatil ne zaman ve Okulların ara tatili ne zaman sorularının yanıtları merak edildi. Peki, 2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

OKULLARIN ARA TATİLİ NE ZAMAN

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

MEB 2021 - 2022 TAKVİMİ

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