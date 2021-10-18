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2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

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2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

Sömestr ne zaman, ilk ara tatil tatili ne zaman ve Kasım tatil ne zaman gibi konular bu günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Okulların ara tatili ne zaman, Kasım tatil ne zaman? İşte, 2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor gibi çok merak edilen soruların yanıtları…

Öğrenciler, veliler ve eğitim dünyası okulların ne zaman ara tatile gireceği konusunu araştırmaya başladı. Kasım ayına kısa bir süre kala Kasım tatil ne zaman ve Okulların ara tatili ne zaman sorularının yanıtları merak edildi. Peki, 2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

2021 İlk ara tatil ne zaman başlıyor?

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