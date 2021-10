BATMAN (Habermetre) - "19 Ekim Muhtarlar Günü" İlimizde Törenle Kutlandı. İlimiz merkeze bağlı köy ve mahalle muhtarları adına Batman Muhtarlar Derneği Başkanı M. Şahin Demir tarafından Valilik bahçesinde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan Muhtarlar Günü kutlama töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Batman Şube Başkanı Fahrettin Kağba ve Tüm Muhtarlar Derneği Batman Şube Başkanı Masum Padir tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından tören sona erdi.

Muhtarlardan Valimize Muhtarlar Günü Ziyareti

Çelenk sunma törenin ardından, Muhtarlar Günü dolayısıyla köy ve mahalle muhtarlarından oluşan bir heyet Valimiz Hulusi ŞAHİN'i makamında ziyaret etti.

Valimiz muhtarlara ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, heyetin muhtarlar gününü kutladı.

Ziyaret sırasında muhtar heyetine; İdare ve Denetim Müdürü Mehmet Emin Keskin eşlik etti.

Valimiz Muhtarları Yemekte Ağırladı

Vali Hulusi ŞAHİN, Valiliğimiz tarafından Muhtarlar Günü nedeniyle Polis Evinde düzenlenen yemekte mahalle ve merkez köy muhtarlarını ağırladı.

Yemek programına; Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Vali Yardımcıları İbrahim Güneş ve Kadir Kılıç, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Başkaya, İl Emniyet Müdür Vekili M. Fatih Ersoy, İl Genel Meclis Başkanı Abdulvahap Akbaş, AK Parti İl Başkanı Akif Gür, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Kerem Demir, kamu kurum yöneticileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.

Yemekte muhtarlara hitaben bir konuşma yapan Valimiz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle son altı yıldır Türkiye'de 19 Ekim'i Muhtarlar Günü olarak kutluyoruz. Muhtarlarımız yüzyılı aşkın bir süredir ülkemize hizmet ediyorlar. Ülkenin her yerinde muhtarlarımız vatandaşlarımızın dertleriyle dertleniyor ve her soruna koşuyor. Elindeki kısıtlı imkanlarla yapabileceğinin en fazlasını köyüne ya da mahallesine yapmaya çalışıyor. Sizlere ne kadar yardımcı olsak azdır. Doğrudan demokrasinin başlangıcı mahalle ve köy muhtarlıklarıdır. Vatandaşlarımızın aracısız ulaştıkları makam köy ve mahalle muhtarlıklarıdır. Bu yüzden bizim için çok kıymetli ve önemlisiniz" dedi.

Belediye Başkanı sıfatıyla her fırsatta her yerde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelmeye çalıştıklarını ifade eden Valimiz, "Bu kapsamda mahalle buluşmaları gerçekleştiriyoruz. Burada; mahallerimizin tüm sorunlarını öncelikle mahallemizin lideri olan muhtarımızdan alıyoruz, ardından vatandaşımıza mikrofon uzatıyoruz, hiçbir sınır koymadan herkes istediği her şeyi dile getirme imkanı buluyor. Bunlara devam edeceğiz. Halka hizmet hakka hizmet anlayışıyla halkımıza hizmet edersek, devlet-millet bütünleşmesini o zaman sağlamış oluruz. Bu duyguyla hareket ediyoruz. Her istek ve talep istenildiği anda gerçekleşmeyebiliyor. Elimizdeki imkanlar sınırlı, talepler sınırsız. Burada yaptığımız temel hassasiyet şu, birincisi; adaletten ayrılmayacağız. Adil olacağız ve milletimizin kaynaklarına, milletimizin ihtiyaçlarına yönelik olarak adil bir dağıtım sağlayacağız. İkincisi; öncelikler manzumesi yapacağız, hangisi daha önceliklidir. Hangi hizmetin daha önce yapılması konusunda ciddi gayretler içerisindeyiz. Adaletten ve öncelikler manzumesinden asla taviz vermeyeceğiz. Valilik, Belediye ve İl özel İdaresi olarak ilk önceliğimiz vatandaşımıza sağlıklı içme suyu sağlamaktır. Çocuklarımıza ve vatandaşımıza içirdiğimizin suyun sağlıklı olması bizim için birinci derecede önemlidir. Önceliğimiz içme suyu. Belediye olarak bu konuda çok ciddi altyapı çalışmaları yapıyoruz. Temel amacımız size sağlıklı bir şehir kazandırabilmektir" diye konuştu.

Valimiz, konuşmasının sonunda muhtarların 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlayarak, kendilerine hayırlı hizmetler dileğinde bulundu.

