154 Fidan Toprakla Buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

154 Fidan Toprakla Buluştu

Bültenler - Haberler | Güncel
154 Fidan Toprakla Buluştu

Cumhuriyet Mahallesinde İnegöl Belediyesi'nin hazırladığı alanda hayırsever bayanların temin ettiği 154 fidan toprakla buluştu.

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Bir grup hayırsever bayanın ellerindeki fidanları dikmek adına İnegöl Belediyesinden yer talebinde bulunması üzerine, Cumhuriyet Mahallesinde yerleşim alanlarıyla sanayi bölgesini birbirinden ayıran hatta bulunan 4000 m2'lik alan Park Bahçeler Müdürlüğünce fidan dikimi için hazırlandı. Bugün hem hayırsever bayanlar hem de İnegöl Belediyesi ekipleri alana giderek 154 fidanı toprakla buluşturdu.

YEŞİLLER İÇERİSİNDE BİR İNEGÖL

Fidan dikimine Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte katıldı. Fidan dikimi sonrası bir açıklama yapan Başkan Alper Taban, "Cumhuriyet Mahallemiz bölgesinde daha önce de benzer şekilde ağaç dikim çalışması gerçekleştirmiştik. Bir tekrarını daha rezerv alanımız içerisinde gerçekleştiriyoruz bugün itibariyle. Malumunuz ne kadar yeşil alanlara ne kadar bu manada zenginliğe sahipseniz şehirlerimiz de o derece yaşanabilir, daha ferah, daha tercih edilen şehirler pozisyonunda oluyor. Dolayısıyla belediyemizin hedefleri arasında olan yeşiller içerisinde bir İnegöl şehrini hayata geçirebilmek adına öncelikli olarak planlarımızda yeşil alan olarak ayrılan alanların tamamını yeşil alana döndürmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

Vatandaş belediye işbirliği ile bu alanın oluşturulduğunu vurgulayan Taban, "Bugün burada 4000 m2 alanda 154 adet fidanı toprakla buluşturuyoruz. Park bahçeler müdürlüğümüz aracılığıyla bu alan hazırlandı ancak fidanlar hayırseverlerimiz tarafından karşılandı. Kendileri isimlerinin zikredilmesini istemediler. Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Gelecekte bu ağaçlar büyüdüğünde gölgesinde vatandaşlarımız oturacak ve hayır dua gönderecekler. Belediye-vatandaş işbirliği içerisinde bu gibi ortak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bir tane amacımız var o da şehrimizi mevcut seviyesinden daha iyi bir noktaya götürerek vatandaşlarımızın da yaşamını en iyi şekilde idame ettiriyor olması" açıklamalarında bulundu.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

Adana'da kadın çiftçinin kayıp altınları sattığı pamuğun içinden çıktı

 HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti

HSK'nin mazeret kararnamesiyle 359 hakim ve savcının görev yeri değişti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vladimir Putin İbrahim Aydemir Oğuzhan Asiltürk
Magazin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Muslera Mesut Özil Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Meral Akşener Ekrem İmamoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 154 Fidan Toprakla Buluştu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 16:41:29. #1.11#