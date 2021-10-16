15 yaşındaki 'Badem'in kalçasındaki 3 kiloluk tümör ameliyatla alındı

Kumluca'nın Mavikent Mahallesi'nde oturan Zeyno Yanık'ın Golden cinsi 'Badem' adlı köpeğinin sol kalçasında geçen yıl tümör oluştu. Yanık, gittiği veterinerlerden köpeğinin hastalığına çare bulamadı. Çoğu veteriner, Golden cinsi köpeğin 12-13 yıl yaşayabildiğini, 15 yaşındaki Badem'in ameliyatının riskli olabileceğini söyledi. Veterinerlerin 'ameliyat masasında kalır' endişesiyle Badem'in tedavi süreci uzadı. Veteriner Hekim Mesut Koç, 5 yıldır ilgilendiği Badem'in sağlığına kavuşabilmesi için ameliyat riskini göze aldı. Badem'in 3 saat süren ameliyatında, sol kalçasında 30 santimetreye ulaşan 3 kiloluk tümör alındı. Başarılı geçen ameliyat sonrası Badem sağlığına kavuştu.

"Ben de çok sevinçliyim. Badem gerçekten çok sevdiğim bir hastam. Bu operasyonda en büyük sıkıntımız Badem'in yaşı oldu. Golden cinsi köpekler ortalama 12-13 yıl yaşar. Zaten yaşlı bir hayvandı. Ortalamanın üzerinde yaşı vardı. En büyük sıkıntımız, uyanmamasıydı. Masada kalma riski vardı. Kontrollü bir şekilde anestezisini verdik. En son da uyandırmasını yaptık. Sorunsuz bir şekilde operasyonu bitirdik. Bu operasyonu başarılı bir şekilde tamamladığımız için sevinçliyim. Badem 15 yaşında olmasına rağmen, eski hayat standartlarına kavuştu. Bundan sonraki yaşamında daha konforlu bir hayat sürecek."