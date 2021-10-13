140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu! - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu!

Haberler.com - Haberler | Gündem
140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu!

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? sorusu son günlerde öğrenci adaylarının gündeminde yer almakta. Üniversite kayıt tarihlerinin 7 Ekim'de sona ermesinin ve 140 puan alan öğrenci adaylarının gözü 2. ek tercihlerde. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2.ek tercih kılavuzu!

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Yks sonrası kariyer planlamasını doğru tercihte bulunmak isteyen öğrenci adayları, baraj puanlarında yaşanan değişiklik sonrası 140 ve üzerinde puan alan öğrenciler tercih için 2. ek tercihleri bekliyor. Öğrenci adayları ve veliler konuyla ilgili internette en çok "140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2.ek tercih kılavuzu!" soru ve konularını araştırmakta. İşte detaylar.

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14 - 18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu!

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu!

2. EK TERCİH KILAVUZU! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2. ek tercih kılavuzu öğrenci adaylarının son dönemde en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. ÖSYM'nin resmi sayfasından 2. ek tercih kılavuzu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Numan Kurtulmuş
Magazin Edis Gülşen Ezgi Mola Tamer Karadağlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Cristiano Caner Erkin Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Amelia Hamlin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 18:52:25. #1.12#