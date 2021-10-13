140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2. ek tercihler ne zaman? 2.ek tercih kılavuzu!

140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? Yks sonrası kariyer planlamasını doğru tercihte bulunmak isteyen öğrenci adayları, baraj puanlarında yaşanan değişiklik sonrası 140 ve üzerinde puan alan öğrenciler tercih için 2. ek tercihleri bekliyor. Öğrenci adayları ve veliler konuyla ilgili internette en çok "140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak 2021? 2.ek tercih kılavuzu!" soru ve konularını araştırmakta. İşte detaylar.

2. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme tercih işlemlerini yarın başlatacağız. Tercihlerinizi 14 - 18 Ekim tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.

140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPACAK 2021?

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

2. EK TERCİH KILAVUZU! Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2. ek tercih kılavuzu öğrenci adaylarının son dönemde en çok merak ettiği konular arasında yer almakta. ÖSYM'nin resmi sayfasından 2. ek tercih kılavuzu ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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