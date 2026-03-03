Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali var mı, kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda dikkatler dev eşleşmeye çevrildi. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin aynı turda karşılaşma ihtimali, taraftarlar ve spor medyası tarafından yakından takip ediliyor. Kura çekim tarihi belli mi ve hangi maçlarda sürpriz eşleşmeler gündeme gelebilir? İşte kupada olası senaryolar ve kura detayları.

GRUP AŞAMASI DÜZENİ VE TORBA SİSTEMİ

Kupada grup aşaması 8 takımlı 3 grup halinde oynanacak. Bu aşamaya katılacak 24 takım, 6'lı 4 torbaya ayrılacak. Her torbadan kura yoluyla 2'şer takım seçilerek gruplar oluşturulacak.

Grup aşamasında her takım toplamda 4 maç yapacak; bunların 2'si kendi sahasında, 2'si deplasmanda oynanacak. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 6 takım ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselme hakkı kazanacak.

ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde grup birincileri ve en iyi ikinci takımlar seribaşı olarak sahaya çıkacak. Seribaşı takımlar kendi sahasında maçlarını oynayacak. Çeyrek final maçları tamamlandıktan sonra yapılacak kura ile yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

KUPA MAÇ TARİHLERİ

TFF, eleme ve grup aşamalarında oynanacak maçların tarihlerini duyurdu.

• 1. eleme turu: 2-3-4 Eylül

• 2. eleme turu: 16-17-18 Eylül

• 3. eleme turu: 28-29-30 Ekim

• 4. eleme turu: 2-3-4 Aralık

Grup aşaması:

1. maçlar: 23-24-25 Aralık

2. maçlar: 13-14-15 Ocak 2026

3. maçlar: 3-4-5 Şubat 2026

4. maçlar: 3-4-5 Mart 2026

Çeyrek final, yarı final ve final tarihleri ise ilerleyen günlerde ilan edilecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY FENERBAHÇE EŞLEŞME İHTİMALİ VAR MI

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Fenerbahçe eşleşme ihtimali,Fenerbahçe'nin Gaziantep FK karşısında alacağı sonuca göre bulunuyor. Kura çekimi sonrası bu ihtimal netleşecek.

TFF'nin çeyrek final kura çekimini 9-13 Mart 2026 tarihleri arasındaki hafta içinde yapması bekleniyor.