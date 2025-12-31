Zeytinburnu, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi?

İstanbul Valiliği'nin gece saatlerinde yaptığı kar yağışı uyarısının ardından beklenen hava koşulları etkisini göstermeye başladı. Kentin özellikle yüksek kesimlerinde kar yağışı görülürken, vatandaşlar gözlerini okullarla ilgili yapılacak olası açıklamalara çevirdi. Zeytinburnu, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi ve Şişli ilçelerinde 31 Aralık Çarşamba günü eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği merak konusu oldu.

VATANDAŞLAR SAĞANAĞA ANİDEN YAKALANDI

Kısa sürede etkisini artıran sağanak yağış, sokakta bulunan birçok kişiyi hazırlıksız yakaladı. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle yollarına devam etmeye çalışırken, korunmak isteyenler otobüs duraklarına ve bina girişlerine sığındı.

AVRUPA YAKASI'NDA YAĞIŞ GENİŞ ALANDA ETKİLİ OLDU

Avrupa Yakası'nın pek çok noktasında sağanak kendini hissettirdi. Boğaz çevresinin yanı sıra Fatih, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler, Sultangazi, Bahçelievler, Avcılar, Esenyurt, Beylikdüzü, Arnavutköy ve Silivri'de yağışın aralıklarla sürdüğü gözlendi.

YÜKSEK BÖLGELERDE YAĞIŞ KARA DÖNDÜ

Şehrin rakımı yüksek bölgelerinde ise yağış türü değişiklik gösterdi. Başakşehir ve Beylikdüzü çevresinde yağmur yerini kara bıraktı. Kar yağışını gören vatandaşlar bu anları cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bazı İstanbullular ise yılbaşı gecesini kar manzarasıyla karşılamayı umut ettiklerini ifade etti.

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Hava şartlarının olumsuzlaşmasıyla birlikte öğrenci ve velilerin gündeminde "okullar tatil mi?" sorusu yer aldı. Ancak şu ana kadar İstanbul genelinde eğitime ara verilmesine ilişkin resmi bir duyuru yapılmış değil.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ GÜNLÜK YAŞAMI ZORLAŞTIRDI

Kent genelinde etkisini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz yönde etkiledi. Özellikle akşam saatlerinde yağışın şiddetlenmesiyle birlikte birçok noktada trafik yavaşladı, ana arterlerde ve bağlantı yollarında yoğunluk oluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA YAĞIŞ ZAMAN ZAMAN KUVVETLENDİ

Anadolu Yakası'nda da yağış etkisini sürdürdü. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Çekmeköy ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede sağanağın yer yer kuvvetli şekilde devam ettiği bildirildi. Şiddetli yağmur nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı, bazı bölgelerde araç yoğunluğu arttı.