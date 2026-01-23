Zeynep Sönmez kimdir? Zeynep Sönmez kaç yaşında, nereli?

Türk tenisinin yükselen yıldızı, son dönemde uluslararası turnuvalarda aldığı sonuçlarla gündemden düşmüyor. Genç yaşına rağmen büyük kortlarda sergilediği performans ve elde ettiği sürpriz galibiyetler, tenis otoritelerinin dikkatini çekti. Kısa sürede adından söz ettiren bu isim, Türkiye'nin tenis haritasında önemli bir boşluğu dolduruyor. Zeynep Sönmez ile ilgili merak edilenler haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP SÖNMEZ KİMDİR?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 doğumlu Türk profesyonel tenis oyuncusudur. WTA Turunda bir tekler şampiyonluğu ve ITF Kadınlar Turunda dört tekler şampiyonluğu bulunmaktadır. Kariyerinde önemli başarılar elde eden Sönmez, 2025 yılında teklerde kariyerinin en yüksek sıralaması olan 69., çiftlerde ise 382. sıraya yükselmiştir. Türkiye'nin şu anda tekler kategorisinde 1 numarası olarak öne çıkmaktadır ve uluslararası arenada Türk tenisinin yükselen yıldızı olarak dikkat çekmektedir.

ZEYNEP SÖNMEZ KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 23 yaşındadır. Henüz 20'li yaşlarının başında olmasına rağmen kariyerinde önemli kilometre taşlarına ulaşmış ve genç yaşına rağmen uluslararası turnuvalarda kendini kanıtlamıştır.

ZEYNEP SÖNMEZ NERELİ?

Zeynep Sönmez'in doğum yeri belirtilmemiştir, ancak Türkiye vatandaşıdır ve Türkiye'yi uluslararası tenis turnuvalarında başarıyla temsil etmektedir.

ZEYNEP SÖNMEZ'İN KARİYERİ

2023: WTA Turu'nda ilk kez sahneye çıktı ve Türkiye'de 1 numaraya yükseldi. Rosmalen Açık'ta elemelerden gelerek WTA 125 finaline ulaştı.

2024: Katar Kadınlar Açık'ı ile WTA 1000'de ilk maçına çıktı. Fransa Açık'ta elemeleri geçerek ana tabloya katıldı ve büyük bir turnuvada ana tablo oynayan ilk Türk kadın tenisçi oldu. Berlin Ladies Open'da ilk WTA ana tablo galibiyetini aldı ve Wimbledon öncesi kariyerinin en yüksek sıralaması olan 136. sıraya ulaştı. Jasmin Open ve Pan Pacific Open'da önemli galibiyetler elde etti. Mérida Açık'ta kariyerinin ilk WTA tekler şampiyonluğunu kazandı ve dünya sıralamasında ilk kez ilk 100'e girdi (91. sırada).

2025: Avustralya Açık'a katıldı, Mérida Açık'ta çeyrek finale yükseldi, Rabat Grand Prix ve Fransa Açık'ta mücadele etti. Wimbledon'da üçüncü tura yükselen ilk Türk oyuncu oldu. ABD Açık'ta ana tabloya katıldı ve ilk tur galibiyeti aldı.

2026: Avustralya Açık'ta eleme turlarını geçerek ana tabloya katıldı ve dünya 11 numarası Ekaterina Alexandrova'yı yenerek ikinci tura yükseldi. Ons Jabeur ve Issam Jellali, Sönmez'in teknik ekibine katıldı.