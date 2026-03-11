Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli?
Genç yaşına rağmen ekranların dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen Zeynep Atılgan, "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki Fadime karakteriyle izleyicinin ilgisini çekiyor. Kariyerinin hangi sürpriz adımlarla şekillendiği, özel hayatı ve oyunculuk yolculuğu merak konusu oldu. Peki, Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli?
ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?
Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 doğumlu, genç ve yetenekli bir Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisi olan Atılgan, 2018 yılında tiyatro ve reklam çalışmalarıyla oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk sahne deneyimini "Othello" oyununda yaşayan Atılgan, ekranlarda kısa süreli "Arka Sokaklar" konuk rolü ile görünürlük kazandı.
Asıl çıkışını Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Yargı" ile yapan genç oyuncu, Parla Yılmaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Daha sonra "Bahar", "Kardelenler" ve 2025 yılında başladığı "Taşacak Bu Deniz" dizilerinde farklı karakterleri başarıyla canlandırdı. Atılgan, oyunculukta gerçekçi ve gözlemci yaklaşımıyla öne çıkıyor, Balık burcunun duygusal derinliğini karakterlerine yansıtıyor.
ZEYNEP ATILGAN KAÇ YAŞINDA?
Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.
ZEYNEP ATILGAN NERELİ?
Zeynep Atılgan, İstanbul, Türkiye doğumlu ve aslen İstanbulludur.
ZEYNEP ATILGAN'IN KARİYERİ
- 2018: Tiyatro "Othello" – İlk sahne deneyimi
- 2018: Reklam ve kısa film çalışmaları
- 2021: "Arka Sokaklar" – Konuk oyuncu
- 2021-2024: "Yargı" – Parla Yılmaz
- 2023: "Bahar" – Kiraz
- 2024: "Kardelenler" – Aysel
- 2025: "Taşacak Bu Deniz" – Fadime Koçari
Zeynep Atılgan, hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ekranında farklı karakterleri canlandırarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Kariyerinde disiplin, gözlem yeteneği ve Balık burcunun duygusal derinliğini birleştirerek karakterlere gerçekçi bir yaklaşım getiriyor. Sosyal medyada aktif olsa da özel hayatını gözlerden uzak tutuyor ve skandallardan uzak bir profil çiziyor.