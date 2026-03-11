Zeynep Atılgan kimdir? Taşacak Bu Deniz'in Fadime'si Zeynep Atılgan kaç yaşında, nereli?

Ekranların sevilen genç isimlerinden Zeynep Atılgan, "Taşacak Bu Deniz" dizisinde canlandırdığı Fadime rolüyle gündemde. Oyunculuğu, özel hayatı ve kökeni hakkında merak edilenler, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Zeynep Atılgan kim, kaç yaşında ve nereli soruları ön plana çıktı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ZEYNEP ATILGAN KİMDİR?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 doğumlu, genç ve yetenekli bir Türk oyuncudur. Marmara Üniversitesi İngilizce Fizik Bölümü öğrencisi olan Atılgan, 2018 yılında tiyatro ve reklam çalışmalarıyla oyunculuk kariyerine adım atmıştır. İlk sahne deneyimini "Othello" oyununda yaşayan Atılgan, ekranlarda kısa süreli "Arka Sokaklar" konuk rolü ile görünürlük kazandı.

Asıl çıkışını Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi "Yargı" ile yapan genç oyuncu, Parla Yılmaz karakteriyle geniş bir hayran kitlesi edindi. Daha sonra "Bahar", "Kardelenler" ve 2025 yılında başladığı "Taşacak Bu Deniz" dizilerinde farklı karakterleri başarıyla canlandırdı. Atılgan, oyunculukta gerçekçi ve gözlemci yaklaşımıyla öne çıkıyor, Balık burcunun duygusal derinliğini karakterlerine yansıtıyor.

ZEYNEP ATILGAN KAÇ YAŞINDA?

Zeynep Atılgan, 20 Mart 2002 doğumlu olduğu için 2026 yılı itibarıyla 24 yaşındadır.

ZEYNEP ATILGAN NERELİ?

Zeynep Atılgan, İstanbul, Türkiye doğumlu ve aslen İstanbulludur.

ZEYNEP ATILGAN'IN KARİYERİ

2018: Tiyatro "Othello" – İlk sahne deneyimi

2018: Reklam ve kısa film çalışmaları

2021: "Arka Sokaklar" – Konuk oyuncu

2021-2024: "Yargı" – Parla Yılmaz

2023: "Bahar" – Kiraz

2024: "Kardelenler" – Aysel

2025: "Taşacak Bu Deniz" – Fadime Koçari

Zeynep Atılgan, hem tiyatro sahnesinde hem de televizyon ekranında farklı karakterleri canlandırarak çok yönlü bir oyuncu olduğunu kanıtladı. Kariyerinde disiplin, gözlem yeteneği ve Balık burcunun duygusal derinliğini birleştirerek karakterlere gerçekçi bir yaklaşım getiriyor. Sosyal medyada aktif olsa da özel hayatını gözlerden uzak tutuyor ve skandallardan uzak bir profil çiziyor.