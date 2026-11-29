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Zenne Arif kimdir, Arif Saçlı kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? Manisa'daki kadınlar matinesinde yaşananlar, Bahadır Yenişehirlioğlu'nun açıklaması ve Arif Saçlı hakkında daha önce başlatılan soruşturmalara ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

ZENNE ARİF KİMDİR?

Zenne Arif olarak tanınan Arif Saçlı, profesyonel zenne dansçısıdır. Ağırlıklı olarak İzmir ve Ege Bölgesi'nde düğünlerde, kadınlar matinelerinde, özel davetlerde ve eğlence mekânlarında sahne alıyor. Saçlı, uzun süredir İzmir'de yaşıyor ve çalışmalarını büyük ölçüde bu kentte sürdürüyor. Sosyal medyada da paylaşımlarıyla tanınan Saçlı, Instagram'da @arifsacli kullanıcı adıyla yer alıyor.

ARİF SAÇLI KAÇ YAŞINDA?

Arif Saçlı'nın doğum tarihi ve yaşı kamuoyuyla paylaşılmadı. Saçlı'nın yaşına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

ARİF SAÇLI NERELİ?

Arif Saçlı'nın memleketine ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Saçlı'nın uzun yıllardır İzmir'de yaşadığı biliniyor.

ARİF SAÇLI'NIN MESLEĞİ NE?

Arif Saçlı, zenne dansçısı olarak çalışıyor. Zenne, Osmanlı döneminden bu yana Türk eğlence kültüründe yer alan ve kadın kıyafetleriyle dans eden erkek dansçılar için kullanılan bir tanım. Saçlı, düğün ve matine gibi organizasyonlarda yaptığı gösterilerle tanınıyor.

MANİSA'DAKİ KADINLAR MATİNESİNDE NE OLDU?

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde düzenlenen bir kadınlar matinesinde Zenne Arif'in yarı çıplak şekilde sahne aldığı anlar kameraya yansıdı. Organizasyondan görüntülerin internette yayılmasının ardından konu kamuoyunun gündemine taşındı.

BAHADIR YENİŞEHİRLİOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, görüntülere ilişkin bir açıklama yaptı. Yenişehirlioğlu, eğlence organizasyonuyla ilgili fikrini "Antikacı" romanından bir alıntıyla dile getirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."

ARİF SAÇLI HAKKINDA DAHA ÖNCE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Arif Saçlı daha önce de gündeme gelmişti. İzmir'deki bir eğlence mekânında çekilen dans görüntülerinin internette yayılmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Şubat 2026'da Saçlı ve görüntülerde yer alan bir kadın hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında iki kişi hakkında "halkın benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" ve "müstehcenlik" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildi.

Saçlı, Eylül 2026'da da "Ailem Güvende" adı verilen soruşturma kapsamında yeniden gözaltına alındı. Soruşturmalara ilişkin kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

ARİF SAÇLI EVLİ Mİ?

Arif Saçlı'nın evli olup olmadığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Saçlı, özel hayatına ilişkin kamuoyuyla paylaşılmış resmi bir açıklama yapmadı.