Zeki Çelik hangi takımda oynuyor?

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A Milli Takım'ın deneyimli defans oyuncusu Zeki Çelik'in hangi takımda forma giydiği merak ediliyor. 17 Şubat 1997'de Bursa'da dünyaya gelen 29 yaşındaki futbolcu, Roma ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest oyuncu olarak Juventus'a transfer oldu. Daha önce Lille formasıyla Fransa Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Zeki Çelik, yeni sezonda Juventus'ta sağ bek ve sağ kanat bek pozisyonlarında görev yapıyor.

ZEKİ ÇELİK HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Zeki Çelik, İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyiyor. Roma ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu, 16 Temmuz 2026'da bonservisiyle Torino ekibine transfer oldu. Siyah-beyazlı formada 2 numarayı giyen Zeki'nin Juventus ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam ediyor.

ZEKİ ÇELİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Mehmet Zeki Çelik, 17 Şubat 1997 tarihinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dünyaya geldi. Dokuz kardeşin en küçüğü olan 29 yaşındaki futbolcu, 1.80 boyunda ve sağ ayaklı bir defans oyuncusu olarak biliniyor.

FUTBOLA BURSASPOR'DA BAŞLADI

Zeki Çelik, futbol eğitimini Bursaspor altyapısında aldı ve 2015 yılında profesyonel oldu. Aynı yıl Karacabey Birlikspor'a kiralanan genç oyuncu, burada önemli bir tecrübe kazandı. Ardından İstanbulspor forması giyen Zeki, 2016-2017 sezonunda TFF 2. Lig şampiyonluğu yaşadı ve kariyerinin ilk kupasını kaldırdı.

LILLE İLE AVRUPA'YA AÇILDI

Türkiye'de gösterdiği performansla dikkat çeken Zeki Çelik, 8 Temmuz 2018'de Fransız ekibi Lille'e transfer oldu. Fransa'da kısa sürede takımın vazgeçilmez isimlerinden biri haline gelen milli oyuncu, 2020-2021 sezonunda Lille ile Ligue 1 şampiyonluğunu kazanarak kariyerinin en büyük başarılarından birine imza attı.

ROMA'DA DÖRT SEZON FORMA GİYDİ

Fransa'daki başarılı yılların ardından Zeki Çelik, 5 Temmuz 2022'de İtalyan ekibi Roma'ya transfer oldu. Başkent ekibinde dört sezon boyunca forma giyen milli futbolcu, tüm kulvarlarda 151 maça çıktı. Roma ile 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi finaline yükselen Zeki, kupayı kıl payı kaçırsa da Avrupa sahnesinde önemli bir deneyim yaşadı.

JUVENTUS TRANSFERİ

Roma ile sözleşmesinin Haziran 2026'da sona ermesinin ardından serbest kalan Zeki Çelik, İtalya'nın en köklü kulüplerinden Juventus ile anlaştı. Milli yıldız, Serie A'nın yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde de siyah-beyazlı forma ile mücadele ediyor. Juventus'ta milli takım arkadaşı Kenan Yıldız ile aynı formayı paylaşan Zeki, Türk futbolseverlerin İtalya'daki ilgisini daha da artırdı.

ZEKİ ÇELİK HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Zeki Çelik asıl olarak sağ bek pozisyonunda görev yapıyor. Çok yönlü yapısıyla öne çıkan oyuncu, gerektiğinde sağ kanat bek, üçlü savunmada stoper ve hatta sol bek olarak da oynayabiliyor. Savunma disiplini, hücuma katkısı ve dayanıklılığıyla teknik direktörlerin güvendiği isimler arasında yer alıyor.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Zeki Çelik, uzun yıllardır Türkiye A Milli Takımı'nın savunma hattında önemli bir rol üstleniyor. Deneyimli oyuncu, Haziran 2026'da 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklanan 26 kişilik kadroda yer alarak ay-yıldızlı ekibi dünyanın en büyük turnuvasında temsil etti.

ZEKİ ÇELİK'İN KAZANDIĞI KUPALAR

Zeki Çelik'in kariyerinde kazandığı başlıca başarılar şöyle sıralanıyor: İstanbulspor ile 2016-2017 TFF 2. Lig şampiyonluğu, Lille ile 2020-2021 Ligue 1 şampiyonluğu ve Roma ile 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi ikinciliği. Milli futbolcu, Juventus'ta kariyerine yeni başarılar eklemeyi hedefliyor.