Zağanos Paşa neden öldü, vebadan mı öldü?

Osmanlı Devleti’nin güçlü komutan ve devlet adamlarından biri olan Zağanos Paşa’nın ölümü, tarihsel kaynaklarda net bir şekilde açıklanmamıştır. Zağanos Paşa neden öldü ve ölüm sebebi veba mıydı soruları, özellikle İstanbul’un fethinden sonraki döneme dair araştırmalarda sıkça gündeme geliyor. Bazı rivayetler onun salgın hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini öne sürse de bu bilgi kesinlik taşımamaktadır.

ZAĞANOS PAŞA NASIL ÖLDÜ? TARİHSEL KAYNAKLAR NE DİYOR?

Zağanos Paşa, Osmanlı tarihinin en önemli devlet adamlarından biri olarak Fatih Sultan Mehmet döneminde kritik görevler üstlenmiştir. İstanbul’un fethinden sonra etkili bir siyasi figür olarak öne çıkan Paşa’nın yaşamının son dönemi ise görevden alınmasının ardından Balıkesir’de geçmiştir. Tarihî kayıtlara göre 1456 Belgrad Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından saray görevlerinden uzaklaştırılan Zağanos Paşa, Balıkesir’e yerleşmiş ve burada imar faaliyetleriyle öne çıkmıştır. 1460’lı yılların ortaları ya da sonlarına doğru doğal nedenlerle, yani yaşlılığa bağlı olarak vefat ettiği kabul edilmektedir. Ölümüne dair herhangi bir suikast ya da idam bilgisi bulunmamaktadır.

Zağnos Paşa Camii

ZAĞANOS PAŞA VEBADAN MI ÖLDÜ?

Zağanos Paşa’nın ölüm sebebi hakkında zaman zaman “vebadan öldü” yönünde iddialar gündeme gelmektedir. Ancak tarihçiler bu iddiaları destekleyen herhangi bir belge veya güvenilir kaynak bulunmadığını belirtmektedir. 15. yüzyılda Osmanlı topraklarında veba salgınlarının yaygın olduğu bilinse de, Zağanos Paşa’nın bu hastalıktan öldüğüne dair kesin bir kayıt yoktur. Bu nedenle söz konusu söylemler daha çok sonradan oluşan halk rivayetleri ve tarihî kurgulara dayanmaktadır. Genel kabul, Paşa’nın doğal sebeplerle, yani eceliyle hayatını kaybettiği yönündedir.

ZAĞANOS PAŞA’NIN MEZARI NEREDE?

Zağanos Paşa’nın mezarı bugün Balıkesir şehir merkezinde yer almaktadır. Kendi adıyla anılan Zağanos Paşa Külliyesi içerisinde bulunan türbe, hem tarihi hem de mimari açıdan önemli bir ziyaret noktasıdır. Cami, hamam ve diğer yapılarla birlikte bir külliye olarak inşa edilen bu alan, Paşa’nın Balıkesir’e bıraktığı en önemli miraslardan biri olarak kabul edilir. Günümüzde hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler tarafından sıkça ziyaret edilmekte ve Osmanlı döneminin önemli devlet adamlarından birini yaşatmaya devam etmektedir.