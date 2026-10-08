Yusuf Tekin okul kıyafetleri hakkında ne dedi? 2026-2027 MEB Öğretmen Kılık Kıyafet Yönetmeliği!

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in öğretmenlerin okul içerisindeki kıyafet tercihleri ve önlük kullanımıyla ilgili açıklamaları yeniden gündeme geldi. Tekin, öğretmenlerin kıyafetlerinde yer alan bazı sembol, mesaj ve marka tercihlerine ilişkin velilerden CİMER üzerinden şikâyetler geldiğini belirtirken, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giymelerine ilişkin uygulamaya da dikkat çekti. Peki, Yusuf Tekin okul kıyafetleri hakkında ne dedi? Detaylar...

YUSUF TEKİN OKUL KIYAFETLERİ HAKKINDA NE DEDİ?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 19 Eylül 2026 tarihinde CNN Türk canlı yayınında öğretmenlerin kılık ve kıyafetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tekin, okul ziyaretleri sırasında öğretmenlerin kıyafet tercihleriyle ilgili çeşitli örneklerle karşılaştıklarını ve velilerden de bu konuda şikâyetler geldiğini ifade etti.

Bakan Tekin, öğretmenlerin kıyafetlerinde bulunan marka tercihleri ve çeşitli mesajların yanı sıra LGBT'yi çağrıştıran içeriklere de değindi. Öğretmenlerin okul ortamındaki kıyafetlerinin mesleki sorumlulukları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini savunan Tekin, öğretmenlerin öğrenciler açısından örnek olma sorumluluğuna dikkat çekti.

Tekin ayrıca öğretmenlerin kıyafetlerinde yabancı ülke bayrakları veya farklı sembollerin bulunması konusuna da değindi. Öğretmenlerin kıyafetleri üzerinden öğrencilere herhangi bir yönlendirme yapılmasının uygun olmadığını savundu.

Bakanın açıklamalarında önlük uygulamasının da ayrı bir başlık olarak ele alındığı görüldü. Tekin, resmî okullarda görev yapan öğretmenlerin kamu personeli olduklarını ve ilgili kılık kıyafet kurallarına tabi bulunduklarını hatırlattı.

2026-2027 MEB ÖĞRETMEN KILIK KIYAFET YÖNETMELİĞİ!

2026-2027 eğitim öğretim yılında öğretmenlerin görevleri sırasında önlük kullanmasına ilişkin uygulama, Millî Eğitim Bakanlığının yayımladığı genelgede vurgulandı. MEB tarafından 4 Eylül 2026 tarihinde yayımlanan açıklamada, "Öğretmen Önlüğü Standartları Kılavuzu"nun hazırlandığı duyuruldu.

Bakanlığın açıklamasına göre Yusuf Tekin imzasıyla illere gönderilen "2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelgede öğretmenlerin görevlerini yerine getirirken önlük giyecekleri belirtildi.

Aynı kapsamda eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve eğitim çalışanlarının görevlerini yerine getirirken öğretmenlik mesleğinin saygınlığını, temsil sorumluluğunu ve öğrencilere örnek olma niteliğini gözetmeleri; kılık ve kıyafetlerinde mesleğin vakarına, kamu hizmetinin ciddiyetine ve toplumsal hassasiyetlere uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edildi.

MEB tarafından hazırlanan kılavuzda ise öğretmenlerin kullanacağı önlüklerin tasarım, kullanım ve teknik özellikleri belirlendi. Kılavuzda kadın ve erkek öğretmenler ile okul öncesi öğretmenleri için önlüklerin model, kumaş, ölçü ve diğer teknik özelliklerine yer verildi.

ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜNDE ORTAK STANDART BELİRLENDİ

Millî Eğitim Bakanlığının açıklamasında, önlük uygulamasında ülke genelinde uygulama birliğinin sağlanmasının amaçlandığı belirtildi. Hazırlanan kılavuzla farklı eğitim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin kullanacağı önlükler için ortak bir tasarım çerçevesi oluşturuldu.

Kılavuzda önlüklerin sade, kullanışlı, rahat ve işlevsel olmasının yanı sıra eğitim ortamlarına uygun bir tasarıma sahip olmasının gözetildiği açıklandı. Kadın, erkek ve okul öncesi öğretmenleri için belirlenen modellerin teknik özellikleri de kılavuzda yer aldı.

VELİLERDEN CİMER ÜZERİNDEN ŞİKÂYETLER GELDİ

Bakan Tekin, bazı velilerin öğretmenlerin kıyafetlerine ilişkin şikâyetlerini CİMER üzerinden Bakanlığa ilettiğini açıkladı. Tekin, okul ziyaretleri sırasında da öğretmenlerin kıyafetleri konusunda çeşitli değerlendirmeler aldıklarını söyledi.

Açıklamalarında öğretmenlerin kıyafetlerinin öğrenciler ve okula gelen diğer kişilerden ayırt edilmesinin zaman zaman güçleştiğini belirten Tekin, önlük kullanımının eğitim ortamında düzen ve mesleki temsil açısından tercih edildiğini ifade etti.

ÖĞRENCİLERİN OKUL KIYAFETLERİYLE ÖĞRETMEN ÖNLÜĞÜ AYNI DÜZENLEMEDE DEĞİL

Öğretmenlerin önlük kullanımına ilişkin düzenlemeyle öğrencilerin okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemelerin birbirinden ayrı olduğu görülüyor.

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öğrencilerinin kılık ve kıyafetlerine ilişkin yönetmelikte Aralık 2024'te değişiklik yapılmıştı. Buna göre ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler için okul kıyafeti, okul-aile birliği yönetim kurulunun ve öğretmenlerin görüşleri alınarak okul müdürlüğünce belirleniyor.

Belirlenen okul kıyafetlerinin özel işaret, baskı ve desen gibi kısıtlayıcı ayrıntılara yer vermemesi ve ekonomik ve kolay temin edilebilir olması gerekiyor. Belirlenen okul kıyafetinin dört eğitim öğretim yılı geçmeden değiştirilmemesi de düzenlemede yer alıyor.

Bu nedenle Yusuf Tekin'in öğretmenlerin kıyafetleri ve önlük kullanımıyla ilgili açıklamaları, öğrencilerin okul kıyafetlerine ilişkin düzenlemelerden ayrı olarak değerlendirilmesi gerekiyor.