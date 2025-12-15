Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Çocuk yaşta adım attığı oyunculuk dünyasında yıllar içinde güçlü bir kariyer inşa eden Yüsra Geyik, televizyon ekranlarının en tanınan yüzlerinden biri hâline geldi. Küçük yaşta yer aldığı yapımlarla dikkat çeken başarılı oyuncu, uzun soluklu dizilerdeki performansıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Peki Yüsra Geyik kimdir, kaç yaşında, nereli ve hangi projelerle öne çıktı? Yüsra Geyik'in hayatı ve kariyer yolculuğuna dair merak edilen tüm detaylar haberimizde…

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik; tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. 21 Haziran 1990'da Samsun'da doğdu. Çocuk yaşlarda tiyatroyla tanışan Geyik, ilkokul döneminde ailesiyle birlikte katıldığı tiyatro kurslarıyla sahne deneyimi kazandı. İstanbul Kültür Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunudur. Henüz 13 yaşındayken Hayat Bilgisi dizisiyle ekranlara adım attı.

YÜSRA GEYİK KAÇ YAŞINDA?

21 Haziran 1990 doğumlu olan Yüsra Geyik, 35 yaşındadır.

YÜSRA GEYİK NERELİ?

Yüsra Geyik Samsunludur.

YÜSRA GEYİK'İN KARİYERİ

Oyunculuk kariyerine 2003 yılında başlayan Yüsra Geyik, geniş kitlelerce tanınmasını 2006–2021 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı "Zeliş" karakteriyle sağladı. 2021–2022 döneminde Camdaki Kız dizisinde Zeliha (Melisa) karakteriyle yer aldı.

2023'te Aile, Bozkır ve Garip Bülbül Neşet Ertaş gibi projelerde rol alarak kariyerini çeşitlendirdi. Tiyatro sahnesinde de aktif olan Geyik, Don Kişot'um Ben (2018) oyununda oyuncu olarak yer aldı. Yeni dizi ve sinema projeleriyle kariyerini sürdürmektedir.