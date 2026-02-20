Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışıyor mu, dağıtım yapıyor mu? Yurtiçi Kargo Cumartesi çalışma saatleri!

Kargo gönderimi ve teslimatıyla ilgili en çok merak edilen konulardan biri hafta sonu çalışma düzeni oluyor. Özellikle Cumartesi günleri şubelerin açık olup olmadığı ve dağıtım yapılıp yapılmadığı araştırılıyor.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Türkiye'deki çoğu kargo şirketi Cumartesi günü faaliyetlerini sürdürüyor. Şubeler açık olurken, hizmet saatleri hafta içi günlere göre daha kısa tutuluyor ve genellikle sabah saatlerinden öğlene kadar olan zaman diliminde işlem yapılıyor.

Yurtiçi Kargo tarafından yapılan açıklamaya göre Cumartesi günleri 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş devam ediyor. Saat 13.00 ile 17.00 arasında ise müşterilerin gönderilerinin kabulü ve teslim işlemleri yalnızca şubeler üzerinden gerçekleştiriliyor.

YURTİÇİ KARGO CUMARTESİ DAĞITIM YAPIYOR MU, ÇALIŞIYOR MU?

Cumartesi günü çalışma düzeni kapsamında kargo şirketleri dağıtım faaliyetlerini sürdürüyor. Şubelerin açık olduğu saatler içerisinde gönderi kabulü ve teslim işlemleri yapılırken, dağıtım süreci de belirlenen mesai çerçevesinde devam ediyor.

Yurtiçi Kargo'nun paylaştığı bilgilere göre Cumartesi günü 09.00-13.00 saatleri arasında standart işleyiş uygulanıyor. Öğleden sonra 13.00-17.00 saatleri arasında ise gönderi kabulü ve teslim işlemleri sadece şubelerde yürütülüyor.