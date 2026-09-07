KYK yurt sonucu sorgulama ekranı, 7 Eylül 2026 itibarıyla öğrencilerin gündemindeki yerini koruyor. 25-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınan KYK yurt başvurularının ardından gözler GSB tarafından açıklanacak yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Farklı şehirlerde üniversite eğitimine başlayacak öğrenciler, hangi yurda yerleştiğini öğrenmek için sonuç tarihine ilişkin açıklamaları takip ediyor. Peki, Yurt başvuruları ne zaman açıklanır 2026? KYK yurt başvuru sonuçları bu hafta açıklanır mı, geçen sene ne zaman açıklandı? Detaylar...

YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN AÇIKLANIR 2026?

2026-2027 eğitim öğretim dönemi KYK yurt başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 25 Ağustos 2026 tarihinde başladı ve 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 23.59'da sona erdi.

Başvuruların tamamlanmasının ardından öğrencilerin gündeminde bu kez KYK yurt başvuru sonuçları yer aldı. GSB tarafından 7 Eylül 2026 itibarıyla sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz paylaşılmadı.

Sonuç takviminin duyurulmasının ardından öğrenciler, asil veya yedek yerleşme durumlarını e-Devlet üzerinden GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranından öğrenebilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI BU HAFTA AÇIKLANIR MI?

KYK yurt başvuru sonuçlarının hangi gün açıklanacağına ilişkin 7 Eylül 2026 itibarıyla kesin bir tarih bulunmuyor. Ancak başvuruların 29 Ağustos'ta sona ermesinin ardından öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor.

Geçtiğimiz yıl KYK yurt başvuru sonuçları 11 Eylül 2025 tarihinde açıklanmıştı. Bu nedenle 2026-2027 dönemi için de sonuçların bugün ya da en geç bu hafta açıklanması bekleniyor.

KYK yurtlarında yeni dönem ise Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre 14 Eylül 2026 tarihinde başlayacak. Nöbetçi yurtlar 14 Eylül'e kadar hizmet verecek.

Akademik takviminde dersleri 14 Eylül'den önce başlayan öğrenciler, ders başlangıç tarihinden itibaren nöbetçi yurtlarda kalabilecek. Dersleri 14 Eylül'den sonra başlayan öğrenciler ise üniversite başlangıç tarihinden 3 gün önce yurda giriş yapabilecek.

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI GEÇEN SENE NE ZAMAN AÇIKLANDI?

KYK yurt başvuru sonuçları geçen yıl 11 Eylül 2025 tarihinde açıklandı. 2026 yılında ise GSB tarafından 7 Eylül itibarıyla sonuçların açıklanacağı kesin tarih henüz duyurulmadı.

2026-2027 dönemi için başvurular 25 Ağustos'ta başlayıp 29 Ağustos'ta sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından öğrenciler, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını beklemeye başladı.

Sonuçlar açıklandığında öğrenciler, e-Devlet üzerinden GSB Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama ekranına girerek asil veya yedek yerleşme durumlarını kontrol edebilecek.