Yunanlılar Laz böreğini çaldı mı, adını ne koydular? Laz böreği Yunanlıların mı, Türklerin mi?

Karadeniz mutfağının simge tatlılarından Laz böreği, Yunan basınında "Galaktoboureko" adıyla geleneksel Yunan lezzeti olarak tanıtılınca sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Selanik mutfağının bir parçası olarak gösterilen tatlı, iki ülke arasında gastronomi mirasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Laz böreği gerçekten Yunanlıların mı, Türklerin mi? Yunanlılar Laz böreğine hangi ismi verdi? İşte konuya ilişkin öne çıkan ayrıntılar...

YUNANLILAR LAZ BÖREĞİNİ ÇALDI MI?

Yunanistan'da yayımlanan bazı haberlerde, Karadeniz'in tescilli lezzetlerinden Laz böreği, "Galaktoboureko" adıyla geleneksel Yunan tatlısı olarak tanıtıldı. Bu durum, sosyal medyada ve kamuoyunda Laz böreğinin sahiplenilmeye çalışıldığı yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

YUNANLILAR LAZ BÖREĞİNİN ADINI NE KOYDULAR?

Yunan basını, Laz böreğini "Galaktoboureko" adıyla tanıttı. Haberde, bu ismin Yunanca "galakto" (süt) ve Türkçe kökenli "boureko" (börek) kelimelerinin birleşiminden oluştuğu belirtildi. Tatlı ayrıca Selanik'in geleneksel tatlı kültürünün bir parçası olarak gösterildi.

LAZ BÖREĞİ TÜRKLERİN Mİ?

Laz böreği, Rize ve Artvin yöresine ait, Doğu Karadeniz'in tescilli lezzetleri arasında yer alan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Türk mutfağının önemli tatlılarından biri olarak kabul edilen Laz böreğinin Yunanistan'da "Galaktoboureko" adıyla tanıtılması, iki ülke arasında gastronomi mirasına ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirdi.

LAZ BÖREĞİ TARİFİ

Malzemeler

Muhallebisi için:

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 çay kaşığı karabiber

50 gram tereyağı

Börek için:

20 adet baklavalık yufka

200 gram eritilmiş tereyağı

Şerbeti için:

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

Yapılışı

Öncelikle şerbeti hazırlayın. Su ve şekeri kaynatın, kaynadıktan sonra limon suyunu ekleyerek 8-10 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.

Muhallebi için süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarılarını tencereye alıp sürekli karıştırarak koyulaşıncaya kadar pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağı, vanilin ve karabiberi ekleyip karıştırın. Muhallebiyi ılımaya bırakın.

Fırın tepsisini tereyağıyla yağlayın. Baklavalık yufkaların yarısını her katını tereyağıyla yağlayarak tepsiye dizin.

Hazırladığınız muhallebiyi yufkaların üzerine eşit şekilde yayın.

Kalan yufkaları da yine aralarını tereyağıyla yağlayarak muhallebinin üzerine yerleştirin.

Böreği dilimleyin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri altın rengini alana kadar yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak Laz böreğinin üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbetini çekmesi için 2-3 saat dinlendirdikten sonra servis edin.

Afiyet olsun!