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Yunanistan - Sırbistan maçı kaç kaç bitmeli, Yunanistan Sırbistan'ı kaç kaç yenerse play-off oynuyoruz, Yunanistan Sırbistan'ı 5 farklı mı yenmeli?

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Yunanistan - Sırbistan maçı kaç kaç bitmeli, Yunanistan Sırbistan'ı kaç kaç yenerse play-off oynuyoruz, Yunanistan Sırbistan'ı 5 farklı mı yenmeli?
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UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi 1. Grup'u 6 maçta 6 yenilgiyle puansız olarak son sırada tamamlayan A Milli Futbol Takımı'nın kaderi bu akşam belli olacak. Türkiye'nin A Ligi'nde kalma umudu, saat 22.45'te başlayacak Yunanistan - Sırbistan maçına bağlı.

Milli Takım'ın doğrudan küme düşmemesi ve play-off oynayabilmesi için Yunanistan'ın Sırbistan'ı en az 5 farkla yenmesi gerekiyor. Yunanistan'ın maçı 4-0 kazanması halinde ise karar UEFA'nın ek kriterlerine kalacak. İşte Yunanistan - Sırbistan maçının Türkiye için tüm ihtimalleri.

YUNANİSTAN SIRBİSTAN'I KAÇ KAÇ YENERSE PLAY-OFF OYNUYORUZ?

Türkiye'nin play-off oynayabilmesi için Yunanistan'ın Sırbistan'ı en az 5 farkla yenmesi gerekiyor. Yunanistan'ın 5-0, 6-1, 7-2 gibi 5 ya da daha fazla farkla kazanması halinde Sırbistan'ın averajı -12 veya daha kötü olacak. Böylece Sırbistan, Türkiye'nin gerisine düşecek. Bu durumda Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşmekten kurtulacak ve A Ligi'nde kalmak için play-off oynayacak.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTMELİ?

Türkiye için en kesin sonuç, Yunanistan'ın en az 5 farklı galibiyeti. Maçın olası sonuçlarına göre Türkiye'nin durumu şöyle olacak:

Yunanistan 5 ya da daha fazla farkla kazanırsa: Türkiye play-off oynar.

Yunanistan 4-0 kazanırsa: İki takımın averajı ve attığı gol sayısı eşitlenebilir. Bu durumda karar UEFA'nın ek kriterlerine kalır.

Yunanistan 5-1, 6-2 gibi skorlarla 4 farkla kazanırsa: Averaj eşitlense de daha fazla gol atan Sırbistan önde kalır. Türkiye doğrudan küme düşer.

Yunanistan 1, 2 ya da 3 farkla kazanırsa: Türkiye doğrudan küme düşer.

Maç berabere biterse ya da Sırbistan kazanırsa: Türkiye doğrudan küme düşer.

YUNANİSTAN SIRBİSTAN'I 5 FARKLI MI YENMELİ?

Evet. Türkiye'nin kesin olarak play-off hakkı kazanabilmesi için Yunanistan'ın Sırbistan'ı en az 5 farkla yenmesi gerekiyor. 4 farklı galibiyetler ise ancak maç 4-0 biterse Türkiye'ye şans tanıyabilir. Sırbistan'ın gol attığı 4 farklı bir yenilgide Türkiye doğrudan küme düşecek.

KÜME DÜŞME KURALI NASIL İŞLİYOR?

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni formatında A Ligi'ndeki dört grubun son sırasında yer alan takımlar kendi aralarında karşılaştırılıyor. Sıralamada önce puana, ardından averaja, sonra da atılan gol sayısına bakılıyor. En kötü dereceye sahip iki takım doğrudan B Ligi'ne düşüyor. Diğer iki takım ise B Ligi gruplarının ikincileriyle A Ligi'nde kalmak için play-off oynuyor.

GRUPLARIN SON SIRASINDAKİ TAKIMLARIN DURUMU

Türkiye: 6 maç, 0 puan, averaj -11, attığı gol 4

Çekya: 6 maç, 0 puan, averaj -11, attığı gol 3

Sırbistan: 5 maç, 0 puan, averaj -7

Galler: 3 puan (play-off'u garantiledi)

Türkiye ile aynı averaja sahip Çekya, daha az gol attığı için Türkiye'nin gerisinde yer alıyor.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

Türkiye'nin play-off oynaması halinde rakibi B Ligi gruplarını ikinci sırada tamamlayan takımlardan biri olacak. Play-off maçlarının Mart 2027'de iki maç üzerinden oynanması bekleniyor. Eşleşmeyi kazanan takım A Ligi'nde kalacak, kaybeden takım ise B Ligi'ne düşecek.

YUNANİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yunanistan - Sırbistan maçı bu akşam saat 22.45'te Volos'taki Panthessaliko Stadı'nda oynanacak. Karşılaşma A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

 

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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