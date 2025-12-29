Haberler

Yozgat okullar tatil mi? 29 Aralık Pazartesi Yozgat'ta merkezde okul yok mu, hangi ilçelerde okul yok (KAR TATİLİ – YOZGAT VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Hava sıcaklıklarının belirgin şekilde düşmesiyle beraber ülkenin pek çok noktasında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün peş peşe yayımladığı uyarıların ardından, olası tatil kararları için yetkili makamların açıklamaları yakından takip ediliyor. Öğrenciler ve veliler gelişmeleri dikkatle izlerken, "Yozgat'ta okullar tatil mi?", "29 Aralık Pazartesi günü Yozgat'ta eğitim durdurulacak mı?" ve "Yozgat'ta kar tatili ilan edildi mi?" sorularına yanıt aranıyor.

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve kar yağışları sonrası, öğrenciler ve veliler okullarla ilgili yapılacak tatil duyurularına odaklandı. Zonguldak, Trabzon, Hakkari, Çankırı, Ağrı ve Karabük başta olmak üzere birçok ilde kar yağışının yoğunlaşmasıyla birlikte, gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Bu kapsamda Yozgat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceği sorusu da gündemdeki yerini aldı.

METEOROLOJİ'DEN YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Aralık Pazar gününe ilişkin güncel hava durumu tahminlerini paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre Düzce, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Ardahan'da kar yağışının kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Iğdır'ın yüksek kesimleri ile Ağrı, Kars ve Van genelinde kar kalınlığının 5 ila 20 santimetre arasında olabileceği öngörülüyor. Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari ve Şırnak'ın kuzey ve doğu kesimlerinde ise yer yer 20 santimetreyi aşan yoğun kar yağışı bekleniyor.

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

29 Aralık Pazartesi günü Yozgat'ta eğitime merkezdeve bazı ilçelerde ara verildi. İşte duyuru:

BASIN DUYURUSU

Düşük hava sıcaklığı, aralıklarla devam eden kar yağışı ve buzlanma sebebiyle

YOZGAT İL MERKEZİ, AKDAĞMADENİ, ÇAYIRALAN, ÇANDIR, SARAYKENT, SARIKAYA, SORGUN

EĞİTİME BİR GÜN (29 ARALIK PAZARTESİ) ara verilmiştir.

pic.twitter.com/tHiyGuo0oj

— T.C. Yozgat Valiliği (@YozgatValiligi) December 28, 2025
