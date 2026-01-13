Yozgat okullar tatil mi, 12 Ocak Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu (YOZGAT VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Meteoroloji uyarılarının ardından gözler Yozgat Valiliği'ne çevrildi. "12 Ocak Pazartesi Yozgat'ta okul yok mu?" sorusu gündemdeki yerini korurken, Yozgat okullar tatil mi, kar tatili ilan edilecek mi merak ediliyor. Yozgat Valiliği'nin kar tatiliyle ilgili yapacağı resmi açıklama, öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından bekleniyor.

YOZGAT HAVA DURUMU

Yozgat'ta kış etkisini güçlü bir şekilde gösteriyor. Meteoroloji verilerine göre şehirde pazartesi akşamından itibaren kar yağışı etkili olacak, salı günü boyunca kar ve hafif kar yağışı aralıklarla devam edecek. Hava sıcaklıkları gece saatlerinde eksi derecelere düşecek, hissedilen sıcaklık ise yer yer -13 dereceye kadar gerileyebilir.

SAAT SAAT YOZGAT HAVA DURUMU

Pazartesi akşamı (21.00 – 24.00) saatlerinde Yozgat'ta kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklığı -3 derece, hissedilen sıcaklık -9 derece olacak. Nem oranı %95, rüzgarın hızı ise saatte 45 km olarak ölçülüyor.

Salı günü gece saatlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek:

00.00 – 03.00 saatlerinde sıcaklık -4 derece, hissedilen sıcaklık -11 derece,

03.00 – 06.00 saatlerinde sıcaklık -6 derece, hissedilen sıcaklık -13 derece olacak.

Sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışı görülecek:

06.00 – 09.00: sıcaklık -5 derece, hissedilen sıcaklık -11 derece,

09.00 – 12.00: sıcaklık -4 derece, hissedilen sıcaklık -9 derece,

12.00 – 15.00: sıcaklık -1 derece, hissedilen sıcaklık -6 derece, hafif kar yağışı etkili olacak.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif kar yağışı devam edecek, ardından hava puslu olacak:

15.00 – 18.00: sıcaklık -4 derece, hissedilen sıcaklık -8 derece,

18.00 – 21.00: sıcaklık -9 derece, puslu hava,

21.00 – 24.00: sıcaklık -10 derece, hissedilen sıcaklık -10 derece, puslu.

YOZGAT'TA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji verilerine göre Yozgat'ta önümüzdeki günlerde kar yağışı ve soğuk hava etkili olacak, sıcaklıklar genellikle eksi derecelerde seyredecek.

13 Ocak Salı

Kar yağışlı,

En düşük sıcaklık -5°C, en yüksek -2°C.

14 Ocak Çarşamba

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık -12°C, en yüksek -3°C.

15 Ocak Perşembe

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık -8°C, en yüksek 1°C.

16 Ocak Cuma

Parçalı bulutlu,

En düşük sıcaklık -5°C, en yüksek 4°C.

17 Ocak Cumartesi

Kar yağışlı,

En düşük sıcaklık -4°C, en yüksek 4°C.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı vatandaşları uyardı. Sürücülere zincir ve kış lastiği kullanmaları, yaya ve araç trafiğinde dikkatli olmaları tavsiye edildi. Ayrıca, çocuklar ve yaşlılar için soğuktan korunma önlemleri önemle vurgulandı.



YOZGAT OKULLAR TATİL Mİ?

12 Ocak Pazartesi günü içinresmi makamlardan tatil duyurusu geldi.

Duyuru :

13 OCAK 2026 SALI GÜNÜ YOZGAT İL MERKEZİ İLE AKDAĞMADENİ, ÇANDIR VE ÇAYIRALAN İLÇEMİZDE OKULLAR TATİL EDİLMİŞTİR

Meteorolojiden alınan bilgilere göre İlimizde beklenen kar yağışı ve düşük hava sıcaklığına bağlı meydana gelebilecek buzlanma sebebiyle olası risklerin önüne geçmek amacıyla;

Yozgat İl Merkezimiz ile birlikte; Akdağmadeni, Çandır ve Çayıralan İlçelerimizde 13 Ocak 2026 Salı günü, özel öğretim okulları da dahil tüm kademedeki okullar ile tüm özel öğretim kurslarında/kurumlarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde; eğitim öğretime 1 ( bir) gün süre ile ara verilmiştir.

Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır.

Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD, 112 ve Diğer Kamu ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır.

Eğitim öğretime ara verilmeyen ilçelerimiz, meteorolojik verilere göre kendi kurullarınca değerlendirecektir.