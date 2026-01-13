Youtube'a en fazla kaç saatlik video yüklenir, atılır?

Youtube'da video yükleme süre sınırları, son günlerde sosyal medyada ve teknoloji çevrelerinde yeniden tartışma konusu oldu. Bunun temel nedeni, ShinyWR adlı bir hesabın platforma 140 yıl sürecek bir video yüklediğinin iddia edilmesi. Söz konusu video, hem teknik açıdan hem de platform politikaları bakımından mümkün görünmese de, Youtube'un içerik sınırlarının ne olduğu sorusunu yeniden gündeme taşıdı. Peki, Youtube'a en fazla kaç saatlik video yüklenir? Detaylar...

YOUTUBE'A EN FAZLA KAÇ SAATLİK VİDEO YÜKLENİR, ATILIR?

Youtube'un resmi içerik yükleme politikalarına göre, bir kullanıcının tek seferde yükleyebileceği video süresi ve dosya boyutu net sınırlarla belirlenmiştir.

YOUTUBE'UN RESMİ MAKSİMUM SINIRLARI (2025)

Maksimum video süresi: 12 saat

Maksimum dosya boyutu: 256 GB

Hesap durumu: Telefon doğrulaması yapılmış ve iyi durumda olan hesaplar

Bu sınırlar, YouTube Yardım Merkezi ve Google teknik dokümantasyonlarında açıkça belirtilmektedir. Yani 12 saatten uzun veya 256 GB'tan büyük bir dosyanın doğrudan yüklenmesi teknik olarak mümkün değildir.

YOUTUBE 140 YILLIK VİDEO İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

ShinyWR adlı hesabın yüklediği içerik, gerçek anlamda 140 yıl süren bir video değildir. Uzmanlara göre bu tür durumlar genellikle:

Canlı yayın kayıtlarının yanlış etiketlenmesi

Sonsuz döngü (loop) mantığıyla oluşturulmuş dosyalar

Zaman kodu (timestamp) manipülasyonu

Meta veri hataları veya API kaynaklı görüntüleme sorunları

nedeniyle ortaya çıkmaktadır.

Dolayısıyla bu olay, YouTube'un süre sınırlarının aşıldığını değil; görüntüleme veya etiketleme bazlı bir teknik anomalinin viral hale geldiğini göstermektedir.

YOUTUBE'A EN AZ KAÇ SAATLİK VİDEO YÜKLENİR?

YouTube'da yalnızca uzun videolar değil, çok kısa içerikler de yüklenebilmektedir. Platformun alt sınırı da en az üst sınırı kadar merak edilmektedir.

YOUTUBE'DA MİNİMUM VİDEO SÜRESİ NEDİR?

En az video süresi: 0,5 saniye

Format: YouTube'un desteklediği video codec ve dosya türleri

Kısıtlama: Telif, topluluk kuralları ve teknik uygunluk

Yani teorik olarak yarım saniyelik bir video bile YouTube'a yüklenebilir. Bu durum, özellikle test içerikleri, kısa animasyonlar ve sistem denemeleri için kullanılmaktadır.

SHORTS VE MİNİMUM SÜRE İLİŞKİSİ

YouTube Shorts formatında ise üst sınır 60 saniye olarak belirlenmiştir. Ancak alt sınır açısından klasik videolarla aynı kurallar geçerlidir. Bu da YouTube'un, içerik üreticilerine maksimum esneklik sunduğunu göstermektedir.