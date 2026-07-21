YKS'ye kaç kişi girdi? 2026 bu yıl üniversite sınavına kaç kişi girdi?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasının ardından, adayların en çok merak ettiği konuların başında Yks'ye kaç kişi girdi? sorusu yer aldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy tarafından paylaşılan resmi verilere göre, Temel Yeterlilik Testi ( Tyt ), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) başvuru ve katılım sayılarına ilişkin ayrıntılar netleşti.

YKS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'un açıkladığı resmi verilere göre, 2026 YKS kapsamında gerçekleştirilen üç oturumun katılım istatistikleri belli oldu.

Temel Yeterlilik Testi'ne ( Tyt ) 2 milyon 425 bin 627 aday başvurdu. Bu adaylardan 2 milyon 255 bin 76'sı sınava katıldı, 170 bin 551 aday ise sınava girmedi.

Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) ise 1 milyon 627 bin 970 aday başvuru yaptı. Bu oturumda 1 milyon 473 bin 113 aday sınava katılırken, başvuru yapan adayların bir kısmı sınava katılmadı.

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise 203 bin 640 aday başvurdu. Bunlardan 143 bin 270 aday sınava katıldı, 60 bin 370 aday ise oturuma girmedi.

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre kadın adayların sınava katılım oranı tüm oturumlarda erkek adaylardan daha yüksek gerçekleşti.

2026 BU YIL ÜNİVERSİTE SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Resmi verilere göre 2026 bu yıl üniversite sınavına kaç kişi girdi? sorusunun yanıtı, oturum bazında şu şekilde açıklandı:

Tyt'ye 2 milyon 255 bin 76 aday katıldı.

AYT'ye 1 milyon 473 bin 113 aday katıldı.

YDT'ye 143 bin 270 aday katıldı.

2026 YKS kapsamında uygulanan üç oturumda adaylara toplam 680 soru yöneltildi.

ÖSYM ayrıca test ortalamalarını da kamuoyuyla paylaştı.

TYT TEST ORTALAMALARI

2026 TYT'de ortaöğretim son sınıf öğrencilerinin doğru cevap ortalamaları şu şekilde açıklandı:

Türkçe (40 soru): 20,5

Sosyal Bilimler (20 soru): 10,2

Temel Matematik (40 soru): 6,8

Fen Bilimleri (20 soru): 4,3

AYT TEST ORTALAMALARI

AYT Matematik (40 soru) testinin ortalaması 7,0 olarak açıklandı.

Fen Bilimleri testlerinde ise ortalamalar şöyle gerçekleşti:

Fizik (14 soru): 2,7

Kimya (13 soru): 2,2

Biyoloji (13 soru): 3,0

Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde;

Türk Dili ve Edebiyatı (24 soru): 6,1

Tarih-1 (10 soru): 2,6

Coğrafya-1 (6 soru): 1,7

Sosyal Bilimler-2 testinde ise;

Tarih-2 (11 soru): 1,7

Coğrafya-2 (11 soru): 2,1

Felsefe Grubu (12 soru): 1,6

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi/Ek Felsefe Grubu (6 soru): 1,9 ortalama elde edildi.

YDT ORTALAMALARI

2026 YDT'de açıklanan ortalamalar ise şu şekilde oldu:

Almanca: 43,0

Arapça: 44,3

Fransızca: 46,1

İngilizce: 37,1

Rusça: 56,9

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre TYT'de Türkçe ve Sosyal Bilimler testlerinde kadın adayların doğru cevap ortalamaları erkek adaylardan daha yüksek gerçekleşti. Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinde ise erkek adayların doğru cevap ortalaması kadın adayların üzerinde yer aldı.

AYT'de bulunan 11 alt testin 8'inde erkek adayların, 3'ünde ise kadın adayların ortalaması daha yüksek olarak açıklandı.

YDT sonuçlarında ise Arapça ve Rusça testlerinde kadın adayların ortalaması daha yüksek olurken; Almanca, Fransızca ve İngilizce testlerinde erkek adayların ortalaması daha yüksek gerçekleşti.

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarına göre, AYT sözel, sayısal ve eşit ağırlık puan türlerinde Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birincilik elde etti.